Atalanta, la vittoria torna nel momento più importante

La Dea vedendo in bilico il posto europeo ha risposto presente in uno degli scontri diretti di giornata

L’Atalanta ha frenato bruscamente in campionato nelle ultime settimane, tanto che da lotta scudetto si è passati a mettere in dubbio anche la qualificazione alla prossima Champions League, e tutt’ora infatti questa è da guadagnare. I bergamaschi hanno subito tre sconfitte consecutive contro Inter, Fiorentina e Lazio, tutte squadre di alta classifica che hanno messo dei dubbi sui ragazzi di Gasperini e ne hanno fatto precipitare le quotazioni in tema scudetto. Per l’Europa la lotta è serrata e l’Atalanta non si poteva permettere altri passi falsi; nell’ultimo turno contro il Bologna è finalmente tornata alla vittoria mandando un chiaro messaggio alle altre, la Dea c’è ed è favorita insieme alla Juventus per la conquista degli ultimi due posti Champions alle spalle di Inter e Napoli.

Il cammino della Dea non è stato molto lineare quest’anno; tutti si aspettavano che con l’eliminazione dalla Champions League la squadra potesse mettere la freccia in campionato, tuttavia ha accusato il contraccolpo anche in Italia sprofondando soprattutto in casa dove proprio contro il Bologna è arrivato il primo successo del 2025. Inoltre spesso si è fermata contro compagini di alto livello perdendo quindi punti importanti nella lotta europea, per questo il successo contro i rossoblù è da considerarsi fondamentale per gli equilibri del campionato. Ora la distanza dal quinto posto è di quattro punti e senza impegni europei l’Atalanta può concentrarsi sul centrare un obiettivo alla portata ma di grande prestigio. Il calendario li mette di fronte al Milan nel prossimo match, altro scontro fondamentale con i rossoneri in leggera ripresa e vogliosi di accorciare le distanze su una difficile rincorsa europea. Poi le sfide si fanno più comode per la Dea che dovrà tenere alta la concentrazione per blindare un altro gran campionato, l’ennesimo degli ultimi anni con Gasperini in panchina.

