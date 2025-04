Sassuolo: ben tornat”A”, Berardi capitano modello

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra neroverde accede al prossimo campionato di serie A con 5 giornate d’anticipo

Al termine di una strepitosa rimonta del Mantova contro lo Spezia, 2-2, è aritmeticamente certa la conquista della massima serie per il Sassuolo, dopo un solo anno in serie B la compagine di Fabio Grosso è la prima squadra di B che farà parte del prossimo campionato di serie A, un risultato che fa gioire i tifosi neroverdi ma soprattutto a noi piace sottolineare l’esemplare presenza del suo capitano: Domenico Berardi, che vanta, in un calcio moderno in cui è sempre più difficile che avvenga, il primato italiano di appartenenza alla stessa squadra, questo è il suo tredicesimo anno di fila. Domenico, classe 1994 nato in Calabria a Cariati non ha sempre avuto vita facile, a seguito del grave infortunio rimediato il 3 marzo 2024 durante la sfida contro il Verona in cui si ruppe il tendine d’Achille, fu costretto ad un lungo stop che contribuì proprio alla retrocessione del Sassuolo e all’esclusione dall’Europeo del 2024. Il mancino neroverde ritorna in campo a 7 mesi da quell’infortunio in una partita contro il Cittadella nell’ultima fase di gara vinta largamente per 6-1. Da quel giorno con umiltà, perseveranza e gratitudine degna di un vero capitano ha traghettato la squadra emiliana fino al trionfo. L’immagine più bella di questo successo è proprio quella del campione a casa con il suo bimbo a festeggiare. Complimenti Mimmo, ci auguriamo tutti di vederti indossare di nuovo e presto anche la maglia della Nazionale…

Daniela Fazzolari