Posticipato di un giorno il mini editoriale per poter commentare il derby capitolino, finito con un secco 3-0 a favore della Roma grazie alla doppietta di Tammy Abraham e alla rete di Lorenzo Pellegrini

Se volessimo trovare un titolo alla stracittadina di ieri sarebbe “Appena un minuto”, un film di tre anni fa di Francesco Mandelli. Qui il protagonista principale, interpretato da Max Giusti, scopre attraverso una nuova app la possibilità di tornare indietro nel tempo ma solo di un minuto. E’ sicuramente questo il pensiero, poter mettere le lancette dell’orologio indietro di un minuto, che ha attraversato ieri gli uomini di Sarri andati in bambola, i quali non hanno avuto nemmeno il tempo di metabolizzare il gol preso allo scadere del primo minuto di gioco. Probabilmente sarebbero voluti tornare indietro al fischio d’inizio per evitare l’onda d’urto di Abraham, che non solo ha fatto la doccia fredda ai laziali, ma ha pure replicato dopo 21 minuti. La sua è la doppietta più veloce fatta in un derby di Roma. Ha superato già Montella e Batistuta come qualità realizzative al primo anno tra le fila giallorosse. I tifosi gongolano. A suggellare la serata perfetta una punizione da manuale del calcio all’incrocio dei pali di capitan Pellegrini. Come cantavano i TheGiornalisti “Ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che botta ci dà…”. Ora pochi festeggiamenti e testa al campionato altrimenti la rabbia di Mourinho durerà ben più di un minuto.

Fonte foto: calciotoday.it

Erika Eramo