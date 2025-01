Fiorentina: idee Dennis Man e Matias Soulè per rinforzare l’attacco

Tempo di lettura 1 minuto

La Viola in crisi di risultati sta sondando diversi profili per il reparto offensivo, le prime due opzioni al momento sono gli esterni di Parma e Roma

Dopo un ottimo avvio di stagione, la Fiorentina sembra essersi arenata. Nelle ultime cinque gare di campionato infatti, la Viola ha ottenuto solo un punto contro la Juventus, a fronte di quattro sconfitte. Per recuperare terreno sulle rivali, si valutano rinforzi provenienti dal calciomercato, soprattutto nel reparto offensivo. Piace Dennis Man e non è un mistero, ma il Parma invischiato ancora nella lotta salvezza potrebbe volerlo cedere solo a fine stagione. L’alternativa è dunque Matias Soulé, ai margini con Ranieri ora alla Roma. Per sbloccare la trattativa, il club toscano potrebbe inserire Kayodé come contropartita tecnica, che piace ai giallorossi. Sullo sfondo resta anche Luiz Henrique del Botafogo, ma le pretese economiche del club brasiliano per ora vengono considerate troppo alte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.quotidiano.net)