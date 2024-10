Argentina, Messi sponsorizza Lautaro Martinez: “Merita il Pallone d’Oro”

Tempo di lettura 1 minuto

Il fuoriclasse argentino è stato protagonista assoluto nella partita di ieri sera contro la Bolivia e a fine match ha speso parole al miele per il centravanti dell’Inter

Tre gol, due assist, una prestazione, l’ennesima, da fenomeno assoluto. Tutto questo a 37 anni. Si potrebbe riassumere così la partita di ieri sera di Lionel Messi contro la Bolivia, battuta dall’Argentina con un netto 6-0. Nell’Albiceleste, è andato a segno ancora una volta anche Lautaro Martinez, sempre su assist della Pulce, che a fine partita ha speso parole importanti per il calciatore dell’Inter. Per Messi infatti Lautaro merita il Pallone d’Oro, dato che ha vissuto una stagione fantastica con l’Inter ed è stato decisivo nella finale di Copa America, conquistando anche il titolo di capocannoniere della competizione. Il bomber nerazzurro è nella lista dei 30 nomi in lizza per il prestigioso riconoscimento di France Football, che verrà assegnato il prossimo 28 ottobre. Vincerlo per lui sarà molto difficile, ma essere sponsorizzati da un fuoriclasse che di Palloni d’Oro ne ha vinti 8 non è certo cosa da poco.

Luca Missori

Fonte immagine: Calciomercato.com)