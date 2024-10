Nations League, quarta giornata: Germania e Francia battono Olanda e Belgio, successi anche per Spagna e Inghilterra

Tempo di lettura 2 minuti

Turno numero quattro della competizione, vediamo cosa è successo nei quattro raggruppamenti della Lega A

Tra domenica e martedì è andata in scena la quarta giornata della Lega A di Nations League. Nel Girone 1 due pareggi per le quattro squadre partecipanti. A Glasgow la Scozia ferma il Portogallo di Cristiano Ronaldo sullo 0-0. A Varsavia invece pirotecnico 3-3 tra Polonia e Croazia: sblocca la partita Zielinski, Sosa, Sucic e Baturina portano i croati sul 3-1 già al 26′, ma poi i polacchi grazie a Zalewski e Szymanski trovano un’insperata rimonta che gli consente di portare a casa almeno il pareggio. La Croazia conserva in ogni caso la seconda posizione in classifica, a +3 proprio sulla Polonia e a -3 dal Portogallo capolista.

Nel Gruppo 2 da segnalare anzitutto la netta vittoria dell’Italia per 4-1 contro Israele (inserire link di collegamento con articolo sulla partita). Vince anche la Francia, che espugna per 2-1 il campo del Belgio. Dopo un rigore sbagliato da Tielemans, i transalpini passano in vantaggio con Kolo Muanì. I Diavoli Rossi pareggiano con Openda sul finire del primo tempo, ma nella ripresa Kolo Muanì va ancora in gol. Una doppietta che vale la vittoria per la nazionale di Deschamps. La Francia sale a quota 9 punti in classifica, lasciando il Belgio a 4. L’Italia resta prima, a +1 sui francesi. La sfida del prossimo novembre a San Siro da questo punto di vista sarà decisiva.

Nel terzo raggruppamento della Lega A vincono Germania e Ungheria. I tedeschi battono di misura l’Olanda grazie ad un gol di Leweling nella ripresa, dopo che il VAR gliene aveva annullato uno ad inizio partita. I magiari invece espugnano per 2-0 il campo della Bosnia grazie alla doppietta del solito Szoboszlai. Con questo successo, gli ungheresi agganciano l’Olanda al secondo posto in classifica con 5 punti. Consolida invece il suo primato la Germania, che si assesta a quota 10.

Nel Girone 4 infine, c’è da registrare il successo per 3-0 della Spagna sulla Serbia. Le Furie Rosse dominano la gara dall’inizio alla fine e conquistano i tre punti grazie alle reti di Laporte, Morata (che prima del gol aveva sbagliato un rigore) e Baena. Nell’altro match del raggruppamento 2-2 tra Svizzera e Danimarca. Tanta Serie A in avvio, con Isaksen che pareggia l’iniziale vantaggio svizzero targato Freuler, poi ci pensa il sempreverde Eriksen a riequilibrare il risultato dopo il momentaneo 2-1 elvetico di Amdouni (su rigore). La Danimarca resta seconda in classifica ma perde terreno dalla Spagna capolista, che ora ha un vantaggio di tre punti.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlSussidiario.net)