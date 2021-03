Andrea Dossena: “L’Italia ha iniziato il girone con lo spirito giusto”

L’ex terzino ci introduce anche alla super sfida Champions tra Real Madrid – Liverpool

Nazionale italiana, ripresa del campionato e coppe europee, tanti i temi toccati con l’ex difensore di fascia Andrea Dossena. Dossena nei primi anni del 2000 e in quelli ’10 ha indossato, tra le altre, le maglie del Verona, dell’Udinese, del Liverpool e del Napoli. Con i partenopei ha vinto la Coppa Italia nel 2012.

E’ soddisfatto di queste prime gare della Nazionale valide per la qualifcazione al Mondiale 2022?

Molto, mi piace l’idea di calcio del ct Roberto Mancini che è basata sul cercare di essere sempre propositivi. Ho avuto il piacere di giocare anche io tre partite di qualificazione per il Mondiale 2010 e andarono tutte bene.

Dossena nel Liverpool

Il 6 aprile in Champions si sfidano Real Madrid e Liverpool, 19 trionfi in due in questo torneo, che pronostici si sente di fare?

E’ una gara tra due club blasonati, ha un fascino incredibile, ho avuto la soddisfazione con i reds di passare il turno in Champions nel 2009 contro il Real Madrid e nel 4-0 del ritorno segnai anche una rete. Ora il Real è in ripresa, mentre il Liverpool sta avendo più difficoltà però l’atmosfera Champions può galvanizzare chiunque. Immagino che ci sia grande equilibrio. Il Bayern resta la favorita.

Il Napoli chi deve temere maggiormente nella lotta per il quarto posto?

L’Atalanta, ma attenzione perchè potrebbero perdere punti importanti anche il Milan e la Juventus. Il recupero tra i bianconeri e il Napoli può risultare decisivo. Purtroppo agli azzurri è mancata la continuità.

Per la salvezza cosa si aspetta?

Il Crotone e il Parma hanno un piede e mezzo in Serie B. Il Cagliari e il Torino si sono affidate a due allenatori che hanno avuto un ottimo impatto, pertanto sia lo Spezia che il Benevento dovranno lottare ancora molto. Sulla Fiorentina non è facile fare un’analisi, vediamo come la squadra reagirà dopo l’abbandono di Prandelli e il successivo ritorno di Iachini.

In quale giocatore si rivede?

In Gosens dell’Atalanta e Spinazzola della Roma, hanno un buon cambio di passo e la capacità di mandare in rete i compagni.

I momenti top della sua carriera?

Le partite disputate con la maglia della Nazionale. Il 10 e il 14 marzo 2009, in quei due giorni segnai con il Liverpool al Real Madrid appunto e in campionato al Manchester United (1-4 per noi). L’esordio in A con il Verona e naturalmente la Coppa Italia conquistata con il Napoli.

Dossena nel Napoli

Fonti foto: CremaLaProvinciaCR.it; Twitter.com; GonfiaLaRete.com

Stefano Rizzo