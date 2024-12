Atalanta primato e record: prima volta nella sua storia 10 vittorie di fila

Tempo di lettura 1 minuto

Con il successo di Cagliari i nerazzurri hanno mantenuto la testa della classifica centrando l’ennesimo successo in campionato

La Dea fa sul serio. Non accenna a fermarsi la marcia dell’Atalanta che con una vittoria da grande squadra espugna anche il difficile campo del Cagliari. È bastata una zampata di Zaniolo nel secondo tempo per ottenere i tre punti sabato pomeriggio. Primato in classifica confermato e soprattutto decima vittoria consecutiva, record assoluto nella storia degli orobici che mai avevano raggiunto una striscia simile di successi in serie A. Il primato prima di sabato era stato ottenuto nella stagione 19/20 sempre e ovviamente con Gasperini alla guida della squadra. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono migliorare ulteriormente il loro score oltre al mantenere la testa della classifica. La sfida con l’Empoli di domenica prossima il prossimo scoglio da superare. A Bergamo si inizia a sognare qualcosa di grande.

Glauco Dusso