Il Genoa in emergenza va sul mercato: si ragiona su Candreva e Dele Alli

L’andamento in stagione e i diversi infortuni spingono la società ligure a buttarsi sulle trattative con gli svincolati, non pochi dubbi però sulle scelte da fare

Alberto Gilardino aveva fiutato il pericolo. Il calciomercato estivo aveva restituito al Genoa probabilmente una rosa non all’altezza dell’anno scorso, ma pronta a combattere sul campo. Ora oltre ai risultati negativi, ultimi in ordine di tempo le sconfitte nel derby in coppa Italia e nella gara casalinga in campionato con la Juventus, ci si sono messi anche gli infortuni. Dopo quello molto grave occorso a Malinovskyi sabato pomeriggio si è arreso anche Badelj a un problema muscolare. La società rossoblu, quindi, si è buttata sul mercato degli svincolati. Primo su tutti c’è il nome di Candreva. Il calciatore, che a 37 anni ha lasciato la Salernitana, sembrava dato per fatto ieri mentre nelle ultime ore c’è stata una frenata. Il Genoa sta ancora riflettendo su di lui, così come lo sta facendo su un altro svincolato di lusso. Si tratta di Dele Alli, anni fa astro nascente del calcio inglese ora in fase calante visti i problemi in campo e fuori, anche per il 28enne attente valutazioni da fare soprattutto sul piano fisico. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più, il Grifone però non può più aspettare.

Glauco Dusso