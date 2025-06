Finale di ritorno playoff Serie B: Spezia-Cremonese 2-3

Tempo di lettura 2 minuti

I grigiorossi con la vittoria esterna al Picco, raggiungono Sassuolo e Pisa in Serie A e mister Stroppa, al secondo tentativo di fila dopo la finale persa con il Venezia, ai playoff della scorsa stagione, può esultare per una promozione assolutamente meritata

Onore delle armi allo Spezia di mister Luca D’Angelo che ha sicuramente avuto un cammino pieno di soddisfazioni, stoppato però da una Cremonese davvero in gran spolvero. Gli Spezzini, dopo lo 0-0 dell’andata, avevano due risultati su tre per poter ambire alla promozione, mentre i grigiorossi dovevano assolutamente vincere e forse anche lo stato psicologico ha influito sull’approccio alla partita. La Cremonese ha avuto il pallino del gioco, mostrando una solidità invidiabile ed un Manuel De Luca assolutamente eroe della serata e scelta più che azzeccata di Stroppa. De Luca ha aperto le danze con un colpo da biliardo sotto porta decretando il vantaggio dei suoi al 25′, sfiorato il raddoppio al 31′ e realizzato il 3-0 al 79′ con una vera e propria “zampata”, mentre, al 62′ c’era stato il secondo goal degli ospiti con Collocolo. La partita quindi, con lo 0-3 a 10 minuti dalla fine, sembrava ormai in ghiaccio ed invece i goal di Francesco Pio Esposito al 83′ e dello spezzino doc Luca Vignali al 85′ riaccendono le speranze dei padroni di casa e ridanno emozione ai tanti tifosi sugli spalti. L’impresa, purtroppo per loro, non si concretizza e la Cremonese, al fischio finale, può esultare per un meritatissimo ritorno in Serie A dopo due anni di assenza e per la sesta volta nella sua storia.

Luigi A. Cerbara