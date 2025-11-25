Addio a Lorenzo Buffon, parente di Gigi. Champions League, in campo Juventus e Napoli

Tempo di lettura 2 minuti

E’ scomparso l’ex storico portiere degli anni ’50 e ’60. Stasera in campo due italiane per quanto riguarda la più importante competizione europea per club

Addio all’ex storico portiere Lorenzo Buffon, il prossimo 19 dicembre avrebbe compiuto 96 anni. Buffon ha giocato negli anni ’50 e ’60, vestendo maglie importantissime. Per 10 anni ha coperto i pali del Milan, dal 1949 al 1959, vincendo 4 scudetti e 2 Coppe Latine, e anche quelli dell’Inter dal 1960 al 1963, dove ha vinto un altro campionato. In carriera, ha anche vestito le casacche del Genoa (1959-1960) e della Fiorentina (1963-1964) . Lorenzo Buffon aveva un legame di parentela con l’attuale capo-delegazione della Nazionale italiana e campione del Mondo 2006, Gianluigi Buffon. Fu cugino di secondo grado del nonno di Gigi.

Stasera ritorna la Champions League. La Juventus è impegnata in Norvegia sull’ostico campo del Bodo Glimt. Si giocherà sotto temperature polari, previsti zero gradi e anche neve abbondante. Inoltre, il campo in sintetico sarà un ulteriore grattacapo da non sottovalutare. La Juventus è obbligata alla vittoria, visti i risultati ottenuti nelle partite precedenti: tre pareggi e una sconfitta. Spalletti dovrà fare a meno di Gatti, influenzato. Leggero turnover per l’allenatore di Certaldo, che dovrebbe puntare su Adzic a centrocampo e Openda in attacco, anche in porta, Perin è in vantaggio su Di Gregorio. Verso la panchina Yildiz.

Alla stessa ora della Juventus, ma in un clima sicuramente differente, giocherà, invece, il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri se la vedranno in casa, al Diego Armando Maradona, contro il Qarabag. Come la Signora, anche il Napoli dovrà necessariamente trovare i tre punti. Dopo 4 turni, i campioni d’Italia hanno ottenuto: una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Nel giorno dell’anniversario che ricorda la scomparsa del grande Maradona, il Napoli non vuole sbagliare. Quanto alla formazione, undici praticamente obbligato per Conte, che ha ancora diversi uomini fuori: da Lukaku a De Bruyne, passando per Anguissa, Spinazzola, Gilmour e Meret. Dovrebbero ritornare dall’inizio sia Politano che Olivera, al posto di Lang e Gutierrez.

