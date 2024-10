Alla fine arriva (anche) Nesta: i campioni del mondo 2006 che da mister hanno vinto almeno una gara in A

Tempo di lettura 4 minuti

Con il primo successo del suo Monza l’ex difensore diventa l’ottavo giocatore di quell’Italia a cogliere per la prima volta tre punti su una panchina della massima serie italiana

In principio furono campioni del mondo. La rosa dell’Italia vincente nel 2006 era composta da grandi calciatori guidati da un maestro come Marcello Lippi. Diversi componenti di quella squadra hanno intrapreso la carriera da allenatore, chi con più o meno fortuna. Lunedì sera con la vittoria del Monza a Verona sono saliti a 8 quelli che hanno vinto almeno una gara in serie A. Scopriamo quali di loro ce l’hanno fatta e quando.

Il primo a riuscirci è stato Filippo Inzaghi. Alla guida del Milan, nella stagione 2014/15, inizia la sua carriera da allenatore dopo aver fatto esperienza tra gli allievi e la primavera della società rossonera. Troverà la sua prima vittoria in serie A al debutto. Il 31 agosto 2014 supera la Lazio 3-1 a San Siro in quella che poi si rivelerà una stagione non esaltante.

Controversa la questione per il secondo. E’ Massimo Oddo. Con il Pescara, però, vince a tavolino il match del 28 agosto 2016 con il Sassuolo. Sul campo era finita 2-1 per i neroverdi. Quest’ultimi, però, avevano schierato un giocatore assente, Ragusa, nella lista presentata alla FIGC. Il giudice sportivo assegnò il 3-0 agli abruzzesi. Il successo sul campo per Oddo arrivò più di un anno dopo. Il 4 dicembre 2017 a Crotone al timone dell’Udinese, dopo aver sostituito Luigi Delneri, vinse 3-0 la sua prima partita. Sei giorni più tardi ecco Gennaro Gattuso infilare i primi tre punti in serie A. Chiamato dal Milan al posto di Vincenzo Montella, il 10 dicembre dello stesso anno batte il Bologna al Meazza 2-1.

Per il quarto bisogna aspettare quasi 3 anni. Il 20 settembre 2020 Andrea Pirlo, scelto a sorpresa per allenare la Juventus, vince alla prima gara in A 3-0 contro la Sampdoria. Nella sua unica stagione in massima serie porterà a casa una qualificazione in Champions League e due trofei, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Non bastarono questi risultati a salvare la sua panchina.

La scorsa stagione è stata quella più fruttuosa per i campioni del mondo 2006. Trovano la loro prima vittoria in serie A Alberto Gilardino, Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro.

La prima del Gila con il Genoa è di quelle pesanti. Espugna l’Olimpico 1-0 al cospetto della Lazio. Siamo al 27 agosto 2023. Daniele De Rossi, invece, è chiamato a sostituire Josè Mourinho a inizio 2024. Esulta alla prima gara tra i “grandi”. Il 20 gennaio la Roma batte il Verona 2-1 tra le mura amiche iniziando quella che poteva sembrare una grande avventura. Sappiamo che le cose non sono andate come ci si aspettava. Infine la più tribolata. Fabio Cannavaro pescato dal mazzo per salvare l’Udinese nelle ultime cinque giornate. Ci riuscirà con tre pareggi e due successi. Il primo è quello del 13 maggio a Lecce, risultato finale 2-0.

Dopo un lungo peregrinare arriviamo all’ottavo protagonista, Alessandro Nesta, ironia della sorte all’ottava giornata. Dopo un inizio difficile lunedì sera il suo Monza ha vinto la prima gara di questo campionato di A, espugnando il Bentegodi contro il Verona. Perentorio il 3-0 finale per i brianzoli.

L’unico deluso di questa saga è Fabio Grosso. Una promozione in B ma in A solo tre partite, tutte perse, nella sciagurata stagione del Brescia, quella 2019/20 conclusa con la retrocessione. Avrà sicuramente modo di riprovarci. La domanda ora nasce spontanea: chi sarà il prossimo?

Glauco Dusso