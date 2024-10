Juve, nessuna lesione per Douglas Luiz

Tempo di lettura meno di un minuto

Il brasiliano salterà molto probabilmente il Derby d’Italia di questo weekend nonostante l’esito degli esami

Buone notizie in casa Juventus, Douglas Luiz ha svolto gli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni alla coscia. Il brasiliano, che non ha giocato ieri proprio per un dolore alla gamba sinistra accusato nel riscaldamento, salterà comunque il Derby d’Italia di domenica a San Siro. Le condizioni dell’ex Aston Villa saranno valutate di giorno in giorno per cercare di recuperarlo per una delle due sfide di settimana prossima (mercoledì contro il Parma e sabato con l’Udinese). Thiago Motta ha comunque a disposizione Thuram, McKennie, Fagioli e Locatelli per sopperire allo stop di Douglas Luiz.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina