Serie B: Alberto Aquilani sarà il nuovo tecnico del Catanzaro

Tempo di lettura meno di un minuto

Accordo ormai in dirittura d’arrivo per l’approdo in panchina dell’ex azzurro. Sarebbe ormai tutto definito e mancherebbero soltanto le firme sul contratto della durata di due anni

Il giovane tecnico romano ha ceduto al corteggiamento del Ds del Catanzaro Ciro Polito che, volendolo fortemente alla guida delle Aquile, lo aveva contattato, senza successo, già un anno fa. Il quasi 41enne romano (7 luglio 1984) è pronto ora a rimettersi in gioco dopo un anno sabbatico che ha fatto seguito all’esperienza, sempre in serie B, con il Pisa nella stagione 2023/24 terminata con la salvezza “incolore” dei nerazzurri e con la risoluzione del contratto da parte dello stesso Aquilani. L’uscente tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, sembra essere il prescelto per sedere sulla prestigiosa panchina del Bari.

Fonte foto: lacnews24.it

Luigi A. Cerbara