Al via i quarti di finale della Champions League

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Nell’articolo odierno analizzeremo le 4 partite che si disputeranno tra oggi, Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal, e domani, PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid

Tra oggi e domani andranno in scena i quarti di finale, di andata, della Uefa Champions League. Le partite che si giocheranno sono: Real Madrid-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Arsenal, PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid.

Iniziamo dalle gare odierne. Real Madrid-Bayern Monaco è una grande classica del calcio europeo (ben 21 Champions League vinte tra i due club) che si è già giocata ben 28 volte nella storia. L’ultima risale alle stagione 2023-24 quando i Blancos vinsero il doppio scontro con i bavaresi (4-3 il complessivo) avanzando in finale poi vinta contro il Borussia Dortmund. Il Real ha perso l’ultima partita giocata contro il Mallorca ma in Champions ha eliminato il Manchester City in modo netto. Inoltre, come tutti sappiamo, quando parte l’inno della CL i Blancos alzano i giri del motore quindi è sempre difficilissimo fare un pronostico. Se si guarda però l’annata disputata fin qui dal Bayern Monaco sembra una squadra più rodata e in forma e potrebbe essere l’anno giusto per tornare ad eliminare il Real (non succede dalla stagione 2011-12) e per sfatare il tabù quarti di finali (4 eliminazioni negli ultimi 5 anni).

L’altra gara che si disputerà oggi è Sporting Lisbona-Arsenal, probabilmente la meno equilibrata delle 4. Dico così perché lo Sporting non ha la qualità e lo status dei Gunners, che ricordiamo sono primi in Premier League. La squadra di Arteta, nonostante il favore del pronostico, viene però da due brutte sconfitte contro Manchester City e Southampton rispettivamente in finale di Coppa di Lega e ai quarti di FA Cup, di conseguenza non vivono un momento propriamente felice e lo Sporting ne potrebbe approfittare. In più i portoghesi hanno dalla loro il fatto di giocare senza pressioni perché, di fatto, hanno già superato le aspettative di inizio anno dato che si ritrovano tra i migliori 8 club d’Europa. Tra le due squadre c’è un solo precedente in Champions: la partita, terminata 1-5 per i Gunners, giocata lo scorso anno durante la League Phase.

Passiamo alle partite di domani iniziando da PSG-Liverpool. Di fatto è la rivincita degli ottavi di finale dello scorso anno, in quell’occasione furono i francesi a passare ai calci di rigore. Si tratta dell’unico precedente rilevante dato che, i due club, si sono incrociati solo un’altra volta: durante i gironi nella stagione 2018-19 (una vittoria a testa). Tra le due, la favorita è il Paris Saint-Germain che, da campione in carica, vuole quantomeno arrivare in semifinale. I ragazzi di Luis Enrique sono in forma mentre il Liverpool un po’ meno. I Reds vengono da due sconfitte consecutive, contro Brighton e City in Fa Cup (2-1 e 4-0), anche se in Europa sono sembrati più lucidi e concentrati rispetto al campionato dato che hanno concluso la League Phase al terzo posto e, agli ottavi di ritorno, hanno schiantato il Galatasaray per 4-0.

L’ultima sfida che trattiamo è quella tra Barcellona e Atletico Madrid. Si tratterà del quinto e sesto incrocio tra le due squadre (due di campionato e due in Copa del Rey) in stagione. L’ultima si è giocata sabato nella Liga e ha visto trionfare il Barça per 1-2. Di queste 4 partite, l’Atletico ha vinto solo l’andata della semifinale di Copa del Rey per 4-0, risultato che poi gli è valso la finale. Per quanto mi riguarda la favorita è il Barcellona che non perde dal 16 febbraio contro il Girona e ha vinto 8 delle ultime 9, tra cui il ritorno degli ottavi contro il Newcastle per 7-2. I Colchoneros invece arrivano da 3 sconfitte consecutive ma, se si guardano i precedenti tra le due squadre in Champions, questi favoriscono i ragazzi di Simeone. Due incroci, sempre ai quarti di finale, ed entrambi hanno visto passare l’Atletico. La prima sfida nella stagione 2013-14 (complessivo di 2-1) e la seconda nell’annata 2015-16 (3-2). Il Barcellona dovrà dunque stare molto attento se vuole tornare a giocare la semifinale di Champions League.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina