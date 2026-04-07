De Laurentiis apre a Conte CT della nazionale, il Napoli riscatterà Alisson Santos, nuovo infortunio per Vlahovic

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Il presidente dei partenopei potrebbe lasciar partire il suo allenatore se lo chiamasse l’Italia, Manna vuole acquistare in via definitiva il brasiliano, altro stop per il bomber serbo

Sono giorni movimentati e convulsi per quanto riguarda il futuro della nazionale italiana. Dopo il terzo mondiale mancato di fila, si cerca un nuovo commissario tecnico per l’ennesimo tentativo di rifondazione degli Azzurri. Uno dei nomi più gettonati è quello di Antonio Conte, già CT dell’Italia dal 2014 al 2016. Il tecnico pugliese ha ancora un anno di contratto col Napoli, ma lo stesso presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis proprio ieri ha dichiarato che, se Conte glielo chiedesse, lo lascerebbe libero di sedersi di nuovo sulla panchina della nazionale. La palla ora passa all’ex allenatore di Juventus e Inter, che al termine della stagione deciderà di nuovo sul suo futuro.

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)

Tornando al campo invece, il Napoli ha quasi chiuso un’importante operazione di mercato, vale a dire il riscatto di Alisson Santos. Il giocatore brasiliano, ingaggiato in prestito a gennaio dallo Sporting Lisbona, ha avuto un grande impatto sulla stagione dei partenopei ed ha convinto sia Conte che la dirigenza azzurra ad acquistarlo a titolo definitivo. Il Napoli nelle prossime settimane verserà dunque 16,5 milioni di euro al club portoghese, come da precedenti accordi, per avere a disposizione Santos anche nella prossima stagione.

Giovane e Alisson Santos

(Fonte immagine: Goal.com)

Non c’è pace infine per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, dopo il doppio infortunio a novembre e a marzo che gli ha fatto saltare gran parte della stagione, era rientrato in gruppo al termine dell’ultima sosta per le nazionali riuscendo a strappare una convocazione per la sfida di ieri tra Juventus e Genoa. Proprio nel riscaldamento prepartita del match contro il Grifone però, l’attaccante bianconero ha accusato un nuovo problema muscolare. Gli esami strumentali di rito effettuati in mattinata hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo che terrà ai box Vlahovic per almeno altre due/tre settimane.

(Fonte immagine: Lapresse.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)