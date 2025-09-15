Ahi Dybala, ci risiamo! Donnarumma esordio da favola con il City nel derby, la Juventus si prepara alla Champions League

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante giallorosso si fa male nel match con il Torino e salterà il derby, il portierone azzurro fa felice Guardiola mentre i bianconeri ritrovano pezzi importanti per la sfida contro il Borussia Dortmund

Paulo Dybala torna a far parlare di sé. Purtroppo per lui, però, il tema sono sempre gli infortuni. Dopo una punizione battuta contro il Torino il fantasista giallorosso si è fermato ed è stato sostituito durante l’intervallo. Gli esami di oggi evidenziano una lesione di basso grado alla coscia sinistra, il che significa almeno due settimane di stop. Niente da fare, quindi, per il derby. Probabile forfait anche per l’esordio in Europa League e per la successiva gara di campionato con il Verona.

C’è un nuovo eroe in città. E’ questo quello che devono aver pensato i tifosi del Manchester City dopo le parate di Gigio Donnarumma nel suo primo match contro lo United nel derby cittadino. La gara viene stravinta dagli uomini di Guardiola per 3-0 (Foden e doppietta di Haaland) e il merito è anche degli interventi del portierone italiano, quarto rappresentante del nostro Paese a scendere in campo con la maglia dei citizens dopo Rolando Bianchi, Corradi e Balotelli (2 presenze in Coppa di Lega anche per il poco noto Luca Scapuzzi nel 2011).

La felicità di Donnarumma a fine match – Fonte ansa.it

Infine si prepara all’esordio in Champions League la Juventus che dopo la sbornia per la vittoria all’ultimo respiro contro l’Inter deve tornare con i piedi per terra. Domani all’Allianz Stadium arriva il Borussia Dortmund e Igor Tudor potrà di nuovo contare su Andrea Cambiaso. Ancora in dubbio Conceiçao mentre migliorano le condizioni di Miretti e Zhegrova. Probabile cambio della guardia in attacco con Vlahovic che potrebbe lasciare il posto a David.

Cambiaso pronto al rientro dopo la squalifica – Fonte juventusnews24.com

Glauco Dusso