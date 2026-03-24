Griezmann lascia l’Atletico Madrid a fine stagione, ipotesi scambio Kolo Muani-David tra Juve e Psg, Tudor rischia l’esonero

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Il giocatore dei Colchoneros a fine anno saluterà la Spagna per approdare all’Orlando City, bianconeri e parigini trattano i due attaccanti, il tecnico croato in bilico, De Zerbi opzione per sostituirlo

La notizia era nell’aria da settimane ed è arrivata anche l’ufficialità: Antoine Griezmann a fine stagione lascerà l’Atletico Madrid. L’attaccante francese, dopo dieci stagioni complessive, suddivise in due cicli diversi, saluterà i Colchoneros ed anche il calcio europeo. La sua prossima destinazione infatti è negli Stati Uniti. Pronto per lui un faraonico contratto di due anni con l’Orlando City, squadra di MLS, che l’ha strappato alla concorrenza del Los Angeles FC. Griezmann è pronto a diventare il secondo calciatore più pagato del campionato a stelle e strisce dopo Lionel Messi.

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In casa Juventus invece, si inizia già a programmare il prossimo calciomercato. Vlahovic è appena tornato dall’infortunio e David è sempre più ai margini del progetto tecnico. Per questo motivo i bianconeri starebbero pensando a uno scambio col Paris Saint-Germain che veda coinvolto proprio il centravanti canadese e Kolo Muanì. L’attaccante attualmente al Tottenham non ha mai nascosto di voler tornare a Torino e a fine stagione sicuramente lascerà gli Spurs. I parigini non si opporrebbero ad una sua cessione, ma vanno limati i dettagli del possibile scambio. La trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

(Fonte immagine: Calciomercato.com)

Stagione da dimenticare infine per il Tottenham, eliminato dalla Champions League e sempre più a rischio retrocessione in Premier. Dopo l’esonero di Thomas Frank, ora anche il suo sostituto Igor Tudor traballa a causa degli ultimi pessimi risultati. La dirigenza degli Spurs infatti sta valutando di sollevarlo dall’incarico per provare a scuotere (nuovamente) la squadra. Al suo posto, potrebbe essere chiamato un altro allenatore passato per la Serie A ed esonerato nel corso di questa stagione: Roberto de Zerbi. Il tecnico italiano resta alla finestra, se la crisi del Tottenham dovesse perdurare potrebbe essere il suo turno.

Tudor

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Luca Missori

(Fonte immagine: Orlandocitysc.com)