Tudor-Tottenham è già finita! La Roma perde Wesley, il Milan pensa al futuro: preso il giovane Andrej Kostic

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Il tecnico croato si è separato dai londinesi dopo un cammino disastroso, i giallorossi dovranno fare a meno del brasiliano per almeno quattro settimane, i rossoneri fanno mercato

Poco più di un mese da dimenticare. Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham. Le parti si sono dette addio consensualmente dopo solamente 7 partite tra campionato e Champions League. Solo un punto racimolato nelle 5 gare di Premier League che ha spinto gli Spurs a ridosso della zona retrocessione che dista terribilmente poco, un solo punto. In Europa una sconfitta pesante contro l’Atletico Madrid all’andata e una vittoria inutile nel match di ritorno. Insomma un’avventura quella di Tudor che definire pessima è poco. Adesso atteso l’annuncio del nome di colui che tenterà di salvare la squadra, per il futuro in caso di salvezza è sempre di attualità quello di Roberto De Zerbi. Alcune voci, però, parlano di un eventuale accordo anche per subentrare immediatamente.

Brutte notizie per la Roma dalla pausa nazionali. Nell’amichevole tra Brasile e Francia si è fatto male Wesley. L’esterno brasiliano ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra che lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno un mese ma che soprattutto lo estromette dal big match di Pasqua contro l’Inter a San Siro. Il difensore è già di ritorno a Roma dove inizierà il recupero. Sosta che come spesso accade non porta novità positive per i club. Buone notizie, invece, per l’altro esterno, il turco Celik. Per lui nessuna lesione e sarà regolarmente in campo nella finale playoff della sua Turchia contro il Kosovo.

Nazionale indigesta per Wesley – Fonte diretta.it

Infine la sosta per le nazionali scatena, in assenza d’altro, le notizie di mercato. Tra le tante voci, però, c’è anche un’ufficialità. Ce la regala il Milan che mette a segno un colpo in prospettiva futura. I rossoneri si sono aggiudicati Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, giovane punta montenegrina di 19 anni. Attaccante fisico, si è messo in mostra nel campionato serbo. Verrà aggregato al Milan Futuro ma non è detto che se ritenuto all’altezza non possa già vedersi con la prima squadra. Rossoneri dunque che iniziano a progettare quello che sarà l’avvenire, anticipando altre big europee su un talento del calcio internazionale. Staremo a vedere come si adatterà ad un calcio più impegnativo.

Il giovane Kostic con la maglia del Partizan – Fonte espreso.co.rs

Glauco Dusso