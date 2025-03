Roma e Lazio, doppio successo da gladiatori: mai darle per spacciate!

Tempo di lettura 3 minuti

Le due squadre capitoline hanno trovato due vittorie al fotofinish rispettivamente contro Athletic Bilbao (giallorossi) e Viktoria Plzen (biancocelesti)

Serata ricca di emozioni in quel di Roma. I giallorossi sono riusciti a conquistare una vittoria cruciale contro l’Athletic Bilbao, segnando un gol decisivo negli ultimi attimi del match. La partita, giocata allo stadio Olimpico, ha visto un continuo susseguirsi di azioni offensive da entrambe le parti. Con la Roma che ha saputo mantenere la calma e capitalizzare sull’opportunità finale. Eldor Shomurodov si è rivelato ancora una volta il protagonista, siglando la rete che ha regalato ai giallorossi il successo per 2-1, accendendo le speranze del popolo romanista per un cammino positivo in Europa. La Lazio anche ha regalato ai suoi tifosi un finale da sogno nell’incontro contro il Viktoria Plzeň. Nonostante la trama di gioco che ha visto i biancocelesti costretti a resistere agli attacchi dei cechi, vista anche la doppia inferiorità numerica per i rossi a Rovella e Gitot, Gustav Isaksen ha trovato il gol del vantaggio in pieno recupero, chiudendo il match sull’uno a due.

ROMA E LAZIO, MESSAGGI FORTISSIMI

Nonostante i tifosi (non molti in realtà) sperassero di vedere un derby capitolino agli ottavi, il sorteggio di Nyon ha disegnato percorsi diversi per le due squadre. Tuttavia, l’ipotesi di una finale tutta romana mantiene vivo l’entusiasmo tra i sostenitori. Se Roma e Lazio continueranno a mostrare la stessa determinazione e qualità di gioco, la possibilità di un incontro storico a livello europeo potrebbe diventare realtà. La doppia notte di Roma e Plzen ha lanciato un forte messaggio: guai a dare per spacciate le due compagini della Capitale. Da un lato, la squadra di Claudio Ranieri, che da quando è ritornato nella città eterna, ha raddrizzato completamente la situazione valorizzando anche diversi giocatori finiti nel baratro: da Celik allo stesso Shomurodov, senza tralasciare Paredes e Baldanzi. Con l’aggiunta dei giovani: Niccolò Pisilli il simbolo.

Se il lavoro a stagione in corso di Ranieri è encomiabile, quello di Baroni da inizio stagione è favoloso. A discapito delle critiche e delle pochissime aspettative alla vigilia, l’ex tecnico di Verona e Lecce, ha risposto con i fatti. La sua Lazio gira che è una meraviglia e lo fa sia in campionato, dove lotta per entrare in Champions League, e sia appunto in Europa. Il successo di cuore e fame di Plzen conferma quanto fatto di buono nella fase campionato chiusa al primo posto davanti a tutti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: fatto quotidiano