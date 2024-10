26 partite senza sconfitte in CL, record per il Manchester City!

Tempo di lettura 1 minuto

I ragazzi di Guardiola non perdono in Champions League dal 4 maggio 2022 quando finì 3-1 per il Real Madrid

Nella serata europea di ieri il Manchester City ha battuto 5-0 lo Sparta Praga stabilendo un nuovo e incredibile record. I ragazzi di Pep Guardiola non perdono in Champions League dal 4 maggio 2022 quando uscirono sconfitti dal Bernabeu per 3-1 e, con la vittoria di ieri, sono arrivati a 26 risultati utili consecutivi. Battuto il precedente record che apparteneva ai cugini dello United i quali rimasero imbattuti per 25 gare tra il 2007 e il 2009.

I prossimi avversari in CL dei Citizens sono lo Sporting Lisbona, il Feyenoord e la Juventus e vedremo se i ragazzi di Guardiola riusciranno ad allungare ulteriormente questa striscia di imbattibilità.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina