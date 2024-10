Conference League: Fiorentina, trasferta svizzera contro il San Gallo

Tempo di lettura 1 minuto

I viola dopo il primo successo cercano il bis contro una compagine ad ampia portata

La Fiorentina vive il miglior momento da quando Palladino è diventato il nuovo allenatore ed ora cercherà di non fermarsi. I toscani vengono dal roboante 6-0 a Lecce ed intendono dare continuità al buon periodo di forma, avendo iniziato coi tre punti anche il cammino europeo. La Fiorentina ha un conto aperto con la Conference League avendo perso due finali consecutive, oggi si riparte per mettere in cascina altri tre punti preziosi; l’avversaria è il San Gallo, squadra svizzera che ha incassato sei reti dal Cercle Brugge nel primo match e dunque ampiamente alla portata dei viola. Palladino farà turnover visto l’importante impegno contro la Roma in campionato, potrebbero vedersi tra gli altri Kayode in difesa e Beltran in attacco.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti