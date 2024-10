Il futuro di Calabria sembra sempre più lontano dal Milan

Tempo di lettura 1 minuto

Il capitano rossonero è in scadenza a giugno e su di lui c’è l’interesse di Galatasaray e Marsiglia

Davide Calabria sembra destinato a lasciare il Milan. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non ci sono stati contatti per un possibile rinnovo. Il terzino ha anche abbassato le pretese rendendosi disponibile a firmare allo stesso stipendio attuale (circa 2 milioni di euro a stagione) ma questo non sembrerebbe cambiare i piani della dirigenza milanista. Il Milan pensa che Alejandro Jimenez, acquistato in estate dal Real Madrid, possa sostituire Calabria su cui c’è l’interesse di Galatasaray e Marsiglia. I turchi ci hanno già provato in estate ed è probabile che faranno lo stesso a gennaio mentre la squadra di De Zerbi sta valutando la situazione.

Difficile che Calabria lasci il Milan già nel mercato invernale, servirebbe un’offerta di circa 3-4 milioni di euro e bisognerebbe convincere Fonseca che, dal canto suo, gradirebbe avere il capitano fino al termine della stagione per poterlo alternare con Emerson Royal.

Davide Farina