Loris Boni: “La Roma deve credere nella conquista della coppa”

L’ex centrocampista giallorosso: “La Juventus è la squadra italiana che ha deluso di più in Europa”

Per un punto sulle coppe europee, per le italiane è rimasta solo la Roma, e sul campionato abbiamo intervistato Loris Boni ex centrocampista negli anni ’70 della Sampdoria e della Roma.

La Roma è l’unica italiana ancora presente in Europa, può ambire al trionfo finale?

Arrivati a questo punto è giusto farci un pensierino, soprattutto visto il livello non altissimo nel complesso. Ogni partita però andrà giocata con il massimo della concentrazione. La squadra che temo di più è l’Ajax perchè è imprevedibile, poi occhio anche alle spagnole, Villarreal e Granada la quale ha fatto fuori il Napoli.

Quale club italiano ha deluso maggiormente?

La Juventus francamente, mi aspettavo maggiore personalità, un gioco migliore, oltre a questo poi anche Cristiano Ronaldo non è stato decisivo. E’ stato un triste epilogo.

Le favorite in Champions?

Il Bayern è una corazzata e può centrare il bis, poi il Liverpool e il Real Madrid nonostante abbiano delle difficoltà possono contare sull’esperienza e sulla tradizione.

In campionato invece vede più il Milan o la Juve nel ruolo di anti Inter nella volata scudetto?

Il Milan è già andato fin troppo oltre le aspettative, ritengo che solo la Juve possa mettere pressione all’Inter anche se i nerazzurri restano i favoriti. Il tecnico nerazzurro Conte ha trovato più equilibrio strada facendo ma resta il rammarico dell’ultimo posto in Champions.

Per il quarto posto chi ha qualcosina in più tra l’Atalanta, il Napoli e le due romane?

Mi auguro la Roma ma l’Atalanta gioca a memoria, anche se in Champions poteva uscire in maniera diversa, ha commesso troppi errrori. Sarà un duello tra loro due.

In coda se la sente di indicarci le tre compagini che retrocederanno?

Il Crotone è ormai destinato alla retrocessione, il Torino e il Cagliari hanno perso tanti punti ma ora con gli arrivi rispettivamente di mister Nicola sulla panchina granata e Semplici su quella rossoblu hanno cambiato marcia. Il Parma è in salute ma deve trovare un filotto di vittorie. Il Benevento e lo Spezia hanno sorpreso in positivo in diverse gare ma ora stanno annaspando. Devono fare attenzione anche il Genoa e la Fiorentina, se commetteranno qualche passo falso di troppo saranno risucchiate.

I momenti più belli con la maglia della Sampdoria e con quella della Roma?

Loris Boni nella Sampdoria

Il gol salvezza siglato a Torino contro i granata con la Sampdoria il 20 maggio 1973 e la rete in Coppa Uefa con la casacca della Roma. Con la Samp ho avuto modo di esprimermi meglio, mentre a Roma purtroppo ho subìto infortuni gravi.

Fonti foto: Facebook.com, Wikipedia.org; AlmanaccoGiallorosso.it

Stefano Rizzo