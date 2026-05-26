Emanuela Folliero: “Che emozione tornare a San Siro per vedere l’Inter”

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Abbiamo avuto il piacere di intervistare la nota conduttrice con la quale avevamo già avuto modo di interagire a febbraio nel nostro format Social&Calcio, guarda la puntata clicca qui

Emanuela Folliero è stata per anni l’annunciatrice, la ‘signorina buonasera’, di Mediaset. Emanuela inoltre ha condotto anche vari programmi, tra i quali, ‘I Bellissimi di Rete 4′, ‘Ok, il prezzo e giusto!’ e ‘Stranamore‘ sempre su Mediaset. Nel 2003 una breve parentesi in Rai nel ‘Paolo Limiti Show’ per poi far ritorno, già nello stesso anno, a Mediaset.

Come nasce l’idea di condurre su YouTube la rubrica Qui Talk su Qui Salute Magazine?

Negli anni parlando di salute e di benessere ho dato credibilità e per cui sono stata contattata. E’ stata una esperienza interessante.

Ha partecipato in qualità di concorrente al reality game The Unknown – fino all’ultimo bivio. Che esperienza è stata?

Un’avventura del tutto inedita. Non avevo mai partecipato ad un reality. Mi stuzzicava mettermi alla prova con questo tipo di esperienza.

Quando ha pensato che il suo sogno di lavorare con costanza in tv poteva realizzarsi?

Quando nel 1990, dopo alcune esperienze televisive, sono entrata a Fininvest con il ruolo di annunciatrice.

Cosa le piaceva del suo ruolo di annunciatrice?

Entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, tenendo loro compagnia in maniera educata.

A luglio del 2018 il suo ultimo annuncio. Cosa ha provato?

Ero già entrata nell’ottica che la mia esperienza come annunciatrice si sarebbe conclusa, già avevamo organizzato tutto. Quindi avevo già metabolizzato.

Cosa apprezza del mondo femminile dello spettacolo?

Soprattutto le nuove giornaliste, possiedono bellezza, preparazione e un linguaggio diretto, sanno affrontare con padronanza qualsiasi tematica.

Cosa guarda in tv oggi?

Principalmente le notizie del giorno, le serie tv e Le Iene.

Ha avuto dei momenti difficili da affrontare durante la sua carriera?

In 30 anni di attività ci sono stati periodi complicati ma fortunatamente sono riuscita a risolvere sempre tutto in maniera abbastanza rapida e ovviamente queste fasi delicate fanno parte della crescita personale.

E’ tornata in questa stagione a San Siro per assistere ad una partita dell’Inter dopo alcuni anni. Che sensazioni ha provato?

E’ stato bellissimo. Occupavo una posizione privilegiata. Accanto a me c’era mio figlio, anche lui tifoso interista. Una splendida giornata in un contesto meraviglioso.

I nomi principali che accosta a questo doppio successo nerazzurro, scudetto e coppa Italia?

Nomino mister Chivu, è stato il grande artefice di queste vittorie. Un enorme plauso naturalmente va anche a tutti i giocatori. Non era facile riscattare le delusioni patite nella scorsa stagione.

Fonti foto: Facebook.com; BlitzQuotidiano.it; Libero.it

Stefano Rizzo