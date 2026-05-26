Conference League: il Crystal Palace per il secondo titolo stagionale, il Rayo Vallecano per la storia

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Analizziamo la partita di domani sera con gli inglesi che partono come favoriti ma gli spagnoli, che giocano una finale per la prima volta, daranno del filo da torcere

Domani alle 21 si disputerà la finale di Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. In questo articolo andremo a ripercorrere il percorso delle due squadre e analizzeremo lo stato di forma.

Il Crystal Palace arriva alla partita di domani da grande favorita visti i risultati ottenuti in questa e nella scorsa stagione. I ragazzi di Glasner in pochi mesi hanno conquistato l’FA Cup e il Community Shield e ora puntano a vincere il terzo titolo con la Conference League. Ad eccezione di una League Phase sottotono, le Eagles hanno disputato un torneo ad alto livello eliminando senza troppi problemi il Zrinjski Mostar, il Larnaca, la Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk. Qualche incertezza lo dà lo stato di forma del Crystal Palace dato che non vince proprio dalla semifinale di ritorno contro gli ucraini: da quel momento 2 pareggi e 2 sconfitte in un finale di campionato in cui hanno affrontato l’Arsenal e il Manchester City in piena lotta per il titolo. Glasner si affiderà alla qualità dei suoi cercando i gol di Mateta e in particolare di Sarr (21 gol in stagione di cui 9 in Conference League)

Il Rayo Vallecano sta vivendo un sogno da cui non vuole essere svegliato. La finale di domani sarà la prima in 102 anni di storia. Gli spagnoli arrivano all’atto conclusivo dopo aver giocato una Conference da top club: quinto posto in League Phase per poi battere il Samsunspor, l’AEK Atene e lo Strasburgo. Un cosa abbastanza inaspettata per una squadra che rappresenta una zona piccola di Madrid (circa 300 mila abitanti) e che ha passato la maggior parte della storia nella Segunda Division, la Serie B spagnola. Perez ha una squadra molto corale ma che si affida molto all’attacco per decidere le partite. I nomi che risaltano sono quelli di Alemao (4 gol in Conference) e di Alvaro Garcia (6 gol tra il preliminare, League Phase e fase a eliminazione diretta). Al contrario dei loro avversari, il Rayo ha chiuso la stagione con due vittorie e arriva in fiducia alla partita di domani.

La partita, oltre a mettere in palio un trofeo, sarà l’ultima occasione per entrambe le squadre di giocare in Europa la prossima stagione. Il Crystal Palace ha chiuso al 15esimo posto in Premier League mentre il Rayo Vallecano ha mancato la seconda qualificazione europeo per un punto, chiudendo all’ottavo posto in Liga. Una motivazione extra che potrebbe rendere la finale ancor più tesa e, per certi versi, spettacolare.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina