Napoli tra Allegri e Italiano, Maresca ha firmato col Manchester City, ansia Messi per il Mondiale

Napoli tra Allegri e Italiano, Maresca ha firmato col Manchester City, ansia...

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De Laurentiis presto avrà nuovi incontri con l’allenatore livornese e l’attuale tecnico del Bologna, l’ex tecnico del Chelsea come erede di Guardiola ai Citizens, il fuoriclasse argentino è infortunato

Il Napoli è a caccia dell’erede di Antonio Conte. Dopo il comunicato ufficiale che ha sancito la separazione definitiva, il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al DS Manna e all’AD Chiavelli, sta sondando il terreno per regalare agli azzurri un nuovo allenatore di tutto rispetto. Sulla lista, i due nomi più quotati sono quelli di Massimiliano Allegri, fresco esonerato dal Milan, e Vincenzo Italiano, ancora sotto contratto con il Bologna. Il preferito resta Max, anche se il fallimento con i rossoneri rimane una ferita piuttosto lacerante. Quanto a Italiano, quest’ultimo dovrebbe incontrare in settimana il Bologna per capire il da farsi. Intanto, De Laurentiis ha fissato degli incontri con i due allenatori.

L’erede di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City è Enzo Maresca. L’allenatore italiano ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sarà lui, dunque, a prendere la grandissima eredità dell’allenatore catalano, che in 10 anni di Manchester City, ha vinto la bellezza di 20 trofei, tra cui 6 Premier League una Champions League. Maresca è reduce dall’esperienza al Chelsea, dove ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club. Lo scorso gennaio si è separato dai Blues, lasciandoli al quinto posto in classifica. Alla fine dei giochi, il Chelsea ha poi chiuso l’annata al decimo posto e senza la qualificazione alle coppe europee.

Enzo Maresca

Argentina in ansia per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino, uscito anzitempo dalla sfida tra Inter Miami e Philadelphia Union, ha subìto uno stiramento al bicipite femorale sinistro. Al momento non sono stati comunicati tempi certi per il recupero: il ritorno in campo del numero 10 dipenderà quindi dall’evoluzione clinica e dalla risposta fisica nei prossimi giorni. L’Argentina e Lionel Scaloni rimangono in allerta. Messi punta al suo sesto Mondiale consecutivo in carriera. La Seleccion campione del Mondo in carica debutterà al Mondiale il 17 giugno contro l’Algeria.

Leo Messi

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Foglio, Virgilio, Indian Express