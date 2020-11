Paolo Valenti e Maurizio Mosca due numeri uno in assoluto

30 anni fa esatti ci lasciava lo storico conduttore di 90° minuto, il 3 aprile scorso invece era la data della ricorrenza decennale dell’addio del re del pendolino

Professionalità e comicità due aspetti fondamentali per il mondo del giornalismo sportivo. Trattare il calcio con competenza e serietà dovrebbe essere alla base di questa professione, ma trasmettere anche allegria alla gente è un valore aggiunto piacevole visto che il tema in questione è il gioco.

Paolo Valenti alla conduzione di 90° Minuto

Il 15 novembre del 1990 morì il noto conduttore romano Paolo Valenti, giornalista Rai, ideatore e conduttore del programma di successo 90° minuto, dal ’70 al ’90. In quei tempi senza Pay Tv Valenti era la prima voce in Tv che raccontava il calcio agli italiani. Rigoroso verso la sintesi e l’essenziale dava dallo studio la parola ai vari inviati dai campi. Eleganza, garbo, stile e imparzialità. Avrebbe voluto salutare il pubblico rivelando la sua squadra del cuore, la Fiorentina, ma non fece in tempo e a comunicarlo fu il giornalista Nando Martellini.

Maurizio Mosca con il pendolino magico

Maurizio Mosca invece era uno show man, unico e inimatibile. Mosca ha sempre capito cosa il grande pubblico volesse, riuscendo quasi sempre ad accontentarlo.

Mi sarebbe davvero tanto piaciuto poter intervistare sia Paolo Valenti che Maurizo Mosca così come i due grandissimi radiocronisti compianti di Tutto il calcio minuto per minuto Sandro Ciotti e Enrico Ameri. Voci e volti che hanno segnato in maniera indelebile la mia passione per il giornalismo e per il calcio.

