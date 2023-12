Coppe europee: la situazione prima dell’ultima giornata

Tempo di lettura 3 minuti

In Champions la Lazio si qualifica; in Europa League l’Atalanta festeggia qualificazione e primato

Champions League:

Al Napoli nonostante la sconfitta contro il Real Madrid, già qualificato come primo, basterà un punto in casa contro il Braga.

Una pazza Inter rimonta tre reti nel secondo tempo al Benfica in trasferta e fissa il punteggio sul 3-3. Per la squadra portoghese a segno l’ex nerazzurro Joao Mario con una tripletta, nell’Inter in tre anni aveva segnato solamente 4 volte. Un’Inter già qualificata si gioca il primo posto a San Siro contro la Real Sociedad con gli spagnoli in vantaggio nella differenza reti, all’andata finì 1-1.

La Lazio si è qualificata battendo il Celtic ma per agganciare il primato dovrà espugnare Madrid sponda Atletico.

Si fa durissima invece per il Milan, ultimo nel girone insieme al Newcastle prossimo avversario da affrontare in Inghilterra. Per andare avanti nel percorso Champions ai rossoneri non basterà battere gli inglesi ma dovranno sperare anche che il PSG perda contro il Borussia Dortmund capolista.

Gi altri gironi: in quello A tutto facile per il Bayern già agli ottavi con il Manchester United ultimo ma ancora in corsa; nel raggruppamento B l’Arsenal è sicuro del primo posto, mentre il Siviglia ha già salutato la Champions; nel gruppo G il campione in carica Manchester City ha già passato il turno ed è a punteggio pieno; infine nell’ultimo raggruppamento al Barça qualificato basta un solo punto contro l’Anversa per brindare al primo posto.

Europa League:

Grande Atalanta che con una giornata di anticipo ha già festeggiato qualificazione e primato.

La Roma passa il turno ma si vede allontanare il primo posto dopo il pareggio contro il Servette e la vittoria della capolista Slavia Praga contro il Tiraspol. In caso di arrivo a pari punti tra i giallorossi e i cechi per ora la differenza reti non favorisce gli uomini di Mourinho +5 contro il +9 dello Slavia Praga. La Roma riceverà il Tiraspol e potrebbe poi andare agli spareggi.

Nel gruppo B ultima posizione per l’Ajax.

Conference League:

La Fiorentina ha la meglio sul Genk in rimonta e supera il turno ma il gol vittoria del Ferencvaros, del tecnico Stankovic, siglato al 98esimo contro il Cukaricki rimanda il discorso primo posto all’ultimo turno. I viola sfideranno gli ungheresi in trasferta, agli uomini di Italiano basterà un punto per blindare il primato ed evitare gli spareggi.

Fonte foto: MetroNews.it

Stefano Rizzo