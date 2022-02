Coppa Italia: un club intruso, la Fiorentina, tra le tre grandi del nord

I viola sfideranno i bianconeri dell’ex Vlahovic, mentre nell’altra semifinale ci sarà il derby di Milano

La Coppa Italia con questo nuovo formato che favorisce il ranking sportivo relativo al campionato precedente spiana la strada ancora di più alle squadre più forti verso la fase finale.

Due anni fa le tre grandi del nord, Juve, Inter e Milan, si ritrovarono in semifinale come quest’anno anche se poi è stata la quarta incomoda, il Napoli, a trionfare.

Un tabellone in cui, a parte la semifinale, ci sono solo partite secche in casa della ‘più forte in base al ranking’ non è il massimo della sportività.

Poi ovviamente nella gara secca tutto può succedere ma i pronostici non sempre è facile ribaltarli.

La Fiorentina non essendosi claissificata tra le prime 8 nello scorso campionato ha dovuto affrontare due turni in più rispetto alla Juve e alle milanesi. 4-0 al Cosenza e 2-1 al Benevento questi i risultati ottenuti dai viola. Poi i due colpacci:il 2-5 dopo i tempi supplementari contro il Napoli e il 2-3 contro l’Atalanta, entrambe le vittorie conquistate naturalmente in trasferta. Da sottolineare l’inferiorità numerica dei viola per alcuni frangenti in ambedue le sfide.

In semifinale la squadra allenata da Vincenzo Italiano si troverà di fronte la Juve. I bianconeri sono andati avanti grazie al 4-1 inflitto alla Sampdoria in casa e al 2-1, sempre tra le mura amiche, colto contro il Sassuolo.

Ci sarà naturalmente molto interesse nel vedere Vlahovic sfidare il suo recente passato.

Dall’altra parte del tabellone c’è il derby milanese. L’Inter ha faticato più del previsto contro l’Empoli, pareggiando negli ultimi sgoccioli di gara e vincendo nei supplementari, 3-2, poi ha battuto la Roma per due reti a zero.

Pure per il Milan ci sono voluti i tempi supplementari per avere la meglio negli ottavi del Genoa, 3-1, mentre con la Lazio la gara è terminata con una goleada, 4-0.

Dopo un anno pertanto i due club meneghini si ritroveranno di fronte in questa competizione. Nella scorsa stagione la sfida avvenne nei quarti e finì con il punteggio di 2-1 per l’Inter con la rissa sfiorata tra Ibrahimovic e Lukaku.

Le semifinali di andata sono in programma il 2 marzo, quelle di ritorno il 20 aprile.

