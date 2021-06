Radio Roma Capitale celebra passione del calcio

Sulle frequenze FM 93 nella trasmissione Live Social si è festeggiato il traguardo ormai imminente dei 500 intervistati legati al mondo del pallone, una sorta di record stabilito dal nostro sito, con i due direttori, Erika e Stefano, invitati in studio per l’occasione

Il format Live Social affronta temi attuali e sociali a 360 gradi, con un occhio di riguardo per le realtà̀ che valorizzano il territorio con competenza, passione e innovazione.

Per tale motivo siamo stati selezionati per esporre la nostra storia fungendo da testimonial del tessuto produttivo, sociale e sportivo, in cui s’intrecciano vissuto personale e professionale.



Per il video di presentazione clicca qui

Per riascoltare l’intervento nella puntata di Live Social clicca qui sotto

Il materiale foto, audio e video è stato inviato da Radio Roma Capitale