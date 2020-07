Il Real Madrid aggancia il Barça nel numero di trofei

I blancos vantano uno scontro diretto vinto in più in partite ufficiali. La prima sfida avvenne il 13 maggio del 1902 nella Copa de la Coronacion (torneo non riconosciuto ufficiale) e vinsero i blaugrana per 3-1 in semifinale

Ecco il confronto dei due palmares più titolati al mondo:

Liga: RM 34 FCB 26

Copa del Rey: RM 19 FCB 30

SuperCoppa di Spagna: RM 11 FCB 13

Copa de la Liga (soppressa): RM 1 FCB 2

Coppa dei Campioni/Champions League: RM 13 FCB 5

Coppa delle Coppe (soppressa): RM 0 FCB 4

Coppa Uefa/Europa League: RM 2 FCB 0

SuperCoppa europea: RM 4 FCB 5

Intercontinentale/Mondiale per Club: RM 7 FCB 3

Coppa Latina (soppressa): RM 2 FCB 2

Coppa delle Fiere (soppressa): RM 0 FCB 3

RM TOT. 93 – FCB TOT. 93

RM=REAL MADRID

FCB=FUTBOL CLUB BARCELONA

Alcune statistiche sul Clasico:

Bilancio in tutte le competizioni ufficiali:

RM 96 vittorie – FCB 95 vittorie

Giocatore con record di presenze: Sergio Ramos (Real Madrid) 44 – (Leo Messi e Manuel Sanchis, quest’ultimo ex Real Madrid, 43)

Giocatore con più reti: Leo Messi (Barça) 26 – (Di Stefano e Cristiano Ronaldo ex Real Madrid con 18, entrambi al secondo posto).

Fonti foto: YouTube.com; Goal.com; IlNapolista.it; HeadOutBlog.com

Stefano Rizzo