Il Parma ad un passo dal ritorno in A – seconda e ultima parte relativa alla Sindrome di Pandas

La società gialloblu viaggia a gonfie vele verso il traguardo della promozione; approfondiamo ancora meglio questa patologia

Durante questa sosta, dettata dalle varie partite delle Nazionali, il Parma sta caricando le pile in vista del traguardo finale. I ducali guidati da mister Pecchia sono in testa alla classifica di serie B e hanno 8 punti di vantaggio sul Venezia, le prime due salgono direttamente in A, e ben 9 sulla terza ovvero la Cremonese, quando mancano 8 gare al termine della regular season. Una superiorità schiacciante fino ad ora, con due giocatori in doppia cifra, gli attaccanti Man con 11 reti e Benedyczak a quota 10 gol. Si sta preparando a festeggiare la promozione anche Nicole Minardi, la tredicenne autrice del libro ‘Sindrome Pandas – Il mio viaggio nell’oscurità’ che sta in vetta in alcune classifiche sui libri più venduti in Italia. A proposito della Sindrome Pandas per completezza di informazioni, visto l’articolo precedente da noi pubblicato l’11 marzo, abbiamo interpellato i più grandi specialisti d’Italia che sono stati in contatto per primi con gli Usa.

Che correlazione c’è tra malattia autoimmune e lo streptococco?

La sindorme Pans-Pandas è una infiammazione cronica persistente, c’è uno scompenso di cellularità che provoca vari processi: fisici, mentali e psico emozionali. Avviene una reazione autoimmune anomala, durante la quale gli anticorpi prodotti per contrastare l’infezione finiscono per attaccare parti del cervello. C’è una somiglianza tra gli antigeni della parete cellulare dello streptococco e alcune proteine di membrana presenti sulle cellule nervose encefaliche. A causa del mimetismo molecolare il sistema immunitario si accanisce non solo con lo sgradito ospite, ma anche con i tessuti che condividono queste molecole. Questo attacco al cervello può portare a vari disturbi, tra i quali il DOC (distrurbo ossessivo compulsivo) ovvero il cervello si ‘inceppa’ ha dei ‘crampi’ e riproduce in maniera ossessiva ciò che ha immagazzinato, i pensieri, le immagini. La Pandas ha meno sviluppi, la Pans svaria di più.

Come si può scoprire di avere questa patologia?

Facendo queste prime analisi: emocromo, TAS, anti Dnasi B, MIT.

Quali sono le cause?

E’ una patologia che dipende da soggetto a soggetto. C’è una predisposizione ma gli sviluppi iniziano fin dalla nascita, poi possono subentare fattori legati allo stress, alla alimentazione etc. Il soggetto che ha questa patologia è esente da colpe, non dipende assolutamente da lui.

Come si cura?

L’approccio terapeutico è immunosoppressivo, non può essere curata con l’antibiotico e la penicillina, perchè avverrebbero delle ricadute e se si continuasse con queste cure la situazione peggiorerebbe di volta in volta, ma la cura deve essere di tipo drenante, disintossicante e di riequilibrio dei vari network a livello immunologico, endocrinologico e neurologico. Si devono attuare terapie Low Dose.

Stefano Rizzo