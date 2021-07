Leo Messi corona il suo sogno di trionfare con la Nazionale argentina

Il popolo argentino si riversa per strada e torna a festeggiare dopo 28 anni (dalla Copa America del ’93 vinta grazie alla doppietta in finale di Batistuta contro il Mexico). Infatti l’Argentina del ct Scaloni trionfa nella 47esima edizione della Copa America, iniziata con la dedica a Diego Armando Maradona.

Con questo successo la Seleccion Argentina eguaglia l’Uruguay con 15 affermazioni (record), mentre il Brasile resta fermo a 9.

E’ stata la terza finalissima in Copa America tra il Brasile e l’Argentina. Primo successo per gli argentini che vale doppio in quanto ottentuto a Rio de Janerio nel Maracanã con parziale riapertura del pubblico, quasi 8000 spettatori presenti.

Finalmente dopo quattro finali perse (tre in Copa America e un Mondiale) Leo Messi conquista il suo primo titolo con la Nazionale maggiore (nel 2008 aveva ottenuto la medaglia d’oro alle Olimpiadi a Pechino). I due trionfi portano la firma di Di Maria. Nel 2008 il suo gol stese la Nigeria (0-1), ieri la rete di Di Maria invece è servita per sconfiggere la Seleção .

Messi nella sua carriera ha vinto tantissime finali eppure c’erano persone che mettevano in discussione il fuoriclasse perchè con la maglia dell’Albiceleste non aveva ancora alzato una coppa. Nonostante i trofei, i Palloni d’Oro, i gol, le magie, i record. Questa volta però l’epilogo in Nazionale è stato diverso: miglior giocatore del torneo, capocannoniere e coppa alzata in cielo in onore della nonna e di Maradona.

Non sarà una coppa in più o in meno a stabilire chi sia il calciatore più forte di tutti i tempi, ogni epoca ha il suo campione ed è inutile fare paragoni. Questo successo però è un esempio per tutti: mai mollare, rialzarsi e crederci sempre!

Fonti foto: MundoDeportivo.com; EuroSport.it; Facebook.com

Stefano Rizzo