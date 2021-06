CR7 a caccia del 110 con lode

Stasera alle ore 21 Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo sfiderà negli ottavi di finale di Euro 2020 il Belgio di Lukaku, chi vince incontrerà l’Italia

La cornice sarà l’Estadio de la Cartuja di Siviglia del possibile nuovo record di Cristiano Ronaldo. Infatti stasera alle ore 21 il Portogallo avrà di fronte il Belgio del bomber Lukaku, un ottavo di finale di Euro 2020 che si preannuncia scoppiettante. In palio c’è la sfida all’Italia nei quarti. CR7 però ha anche un altro obiettivo: stabilire un nuovo ed ennesimo record.

Qualora l’asso portoghese dovesse andare in rete diventerebbe il primo giocatore della storia a raggiungere 110 gol con la propria Nazionale superando l’iraniano Ali Daei.

In questa speciale classifica spicca il miglior bomber ungherese Ferenc Puskas, quinto, con una media reti a partita pari a 0,94 ovvero 89 presenze e 84 reti con la Nazionale ungherese. Cristiano Ronaldo ha una media pari a 0,61.

In decima posizione troviamo Pelè (miglior bomber della selezione brasiliana) che con il Brasile ha realizzato 77 reti, tredicesimo posto per Leo Messi (miglior bomber della Nazionale argentina) con 73 gol.

Da oltre 10 anni CR7 e Messi stanno segnando con una continuità mai raggiunta da nessuno e i vari record stabiliti dai due fuoriclasse ne sono la logica conseguenza.

Non c’è una classifica generale ufficiale di reti all time ma CR7 e Messi occupano le prime posizioni in tutte le graduatorie più importanti.

Cristiano Ronaldo guida la classifica dei bomber in Champions con 135 centri, seguito da Messi con 120 gol e da Robert Lewandowski con 73 reti.

Per quel che concerne i campionati nazionali è tutto ad appannaggio di Messi.

Miglior bomber nel Barcellona in tutte le competizioni: 672 gol

Miglior cannoniere Liga: 474 gol

Miglior cannoniere tra i 5 campionati top europei: 474 gol

Più classifiche dei marcatori vinte in Liga: 8 volte

Più classifiche marcatori vinte tra i 5 campionati top europei: 8 volte

Più Scarpe d’Oro (miglior bomber europeo): 6 volte

CR7 e Messi con le rispettive Nazionali

Due sono gli anni di differenza tra CR7 (1985) e Messi (1987), vedremo chi sarà più prolifico negli ultimi anni della carriera e chi avrà più voglia, forza e fortuna per proseguire più a lungo, in base a questo dipenderanno i prossimi record.

Fonti foto: IlMattino.it; PlanetBlog365.com

Stefano Rizzo