Ad un mese dall’assegnazione del Pallone d’Oro – i 4 candidati più accreditati

Benzema, Jorginho, Lewandowski e Messi, uno di loro con tutta probabilità sarà premiato il 29 novembre a Parigi

Nel 2018 l’indiscrezione del giornale spagnolo Marca si rivelò fondata, vinse Modric, ora questo quotidiano avrebbe ricevuto una lista contenente i primi 20 classificati: il presunto vincitore sarebbe Robert Lewandowski, seguito al secondo posto da Lionel Messi e al terzo da Karim Benzema. Vedremo se sarà vero o si tratta soltanto di una bufala. Prima di questa notizia il favorito numero uno era Messi, anche perchè il premio gestito dalla rivista francese France Football è molto legato ad un discorso commerciale e la cerimonia a Parigi con l’eventiale premiazione a Messi star del PSG sarebbe qualcosa di unico.

Andiamo con ordine però e proviamo ad analizzare i pro e i contro dei 4 possibili vincitori.

Benzema

Perchè potrebbe vincere Karim Benzema: è tornato in Nazionale ed è stato decisivo per i colori della Francia nella vittoria in Nations League.

Perchè potrebbe non vincere Karim Benzema: con il Real Madrid nel 2021 non ha vinto neanche un titolo.

Jorginho con Emerson, i due italo-brasiliani hanno condiviso le stesse gioie nel 2021

Perchè potrebbe vincere Jorginho: l’accoppiata Champions con il Chelsea e Europeo in azzurro è un qualcosa di straordinario.

Perchè potrebbe non vincere Jorginho: è un ottimo giocatore ma non è il numero uno, il migliore, della propria squadra.

Lewandowski

Perchè potrebbe vincere Robert Lewandowski: se i giurati tenessero conto anche in piccola parte dell’annata 2020, anno in cui il trofeo non è stato assegnato per la prima volta nella storia causa covid, le percentuali del bomber polacco crescerebbero di dismisura, avendo trionfato nel Sextete, ovvero Triplete più le 2 supercoppe, una nazionale e una europea, e il mondiale per club. Nel 2021 invece oltre al campionato tedesco si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro con 41 reti.

Perchè potrebbe non vincere Robert Lewandowski: semplicemente perchè nel complesso i giurati preferiscono altri calciatori, ma obiettivamente lo meriterebbe più di tutti.

Messi con la Copa America

Perchè potrebbe vincere Messi: finalmente ha trionfato con la propria Nazionale. Per lui si tratterebbe del settimo Pallone d’Oro, aumenterebbe il record assoluto. Quando un fuoriclasse conquista un trofeo anche in Nazionale le porte si spalancano nella corsa al Pallone d’Oro, è successo con Cristiano Ronaldo nel 2016 però allora fu accoppiata Champions e Europeo.

Perchè potrebbe non vincere Messi: con il Barça appunto non è stato competitivo a livello internazionale.

Poi ci sono Donnarumma, miglior giocatore dell’Europeo, e Salah, che insieme a Lewandowski è il migliore in questo ultimo periodo, che possono sperare in un piazzamento di prestigio.

