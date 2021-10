Nel giorno di Halloween a chi va il romantico dolcetto e a chi il nervoso scherzetto? Chi è rock e chi lento per dirla alla Celentano? Scopritelo in questo mini editoriale da sorseggiare con gusto

Il pasticcino con glassa va dritto nelle mani di mister Pioli che, come vociferano ormai da tempo a Milano, è “on fire”. Lo stato di grazia del Milan, in coabitazione ai vertici della classifica col Napoli, ci riporta ai fasti del passato quando a sfidarsi erano Gullit-van Basten-Rijkaard contro Maradona-Careca-Alemao. Il diavolo ebbe la stessa galoppante partenza del ’54-’55, stagione che si concluse con vittoria finale. Considerando lo scetticismo iniziale che accolse Stefano il dolcetto ora è più che meritato, anzi infuocato. Lo scherzo horror invece a chi? Sui 7 maggiori allenatori della serie A solo Pioli e Allegri non sono stati espulsi. Sarri, Gasperini, Mourinho, Spalletti e S. Inzaghi vengono colpiti dal vortice di nervosismo virale nel nostro campionato. E pensare che il buon Massimiliano avrebbe pieni diritti nel dare di matto viste le pesanti critiche che gli piovono addosso… magari un morso al mio teschio zuccheroso può spronarlo un po’ per non finire così tra i morti viventi.

Erika Eramo