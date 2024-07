Diario Euro 2024: La Spagna è campione d’Europa! Oyarzabal segna il gol vittoria nel finale

Tempo di lettura 4 minuti

Gli spagnoli vincono il quarto Europeo della loro storia e diventano la nazionale che ne ha conquistati di più

Dall’Olympiastadion di Berlino è andato in scena l’atto conclusivo di Euro 2024 con la Spagna in cerca del quarto titolo Europeo e affronta un’Inghilterra che, in caso di vittoria, otterrebbe questo trofeo per la prima volta nella storia. Ad anticipare il calcio d’inizio la cerimonia di apertura con l’esibizione di Meduza, un trio italiano, Leony, una cantante tedesca, e Ryan Tedder, frontman dei One Republic. Inoltre, dopo questo concerto, Giorgio Chiellini ha portato il trofeo in campo in quanto capitano della nazionale campione d’Europa in carica.

Il primo tempo della gara è bloccato come spesso succede nelle finali. Tra le due compagini è la Spagna ad aver attaccato di più con i dribbling tentati da Nico Williams e Yamal ma, nella maggior parte dei casi, contenuti molto bene dalla difesa inglese. Alla ripresa gli spagnoli confermano questa leggera supremazia trovando al 47′ il vantaggio con Nico Williams che, su assist di Yamal, supera Pickford con un sinistro rasoterra. Dopo pochi secondi la Spagna sfiora il raddoppio con Dani Olmo che non inquadra la porta da dentro l’area di rigore. Il quarto d’ora di dominio dei ragazzi di de la Fuente viene interrotto da Bellingham che si iscrive alla partita liberandosi di tre uomini ma non trovando la porta con la conclusione di sinistro. Risponde subito Yamal che cerca l’angolino sinistro della porta inglese ma Pickford spinge la palla in corner. Al 73′ l’Inghilterra pareggia con una grande azione: Saka parte in contropiede sulla destra e serve Bellingham in area che, in posizione precaria, passa a Palmer che insacca con un gran sinistro leggermente deviato da Zubimendi. A 10 minuti dalla fine è ancora Yamal ad avere l’occasione per segnare ma non riesce ad angolare il tiro e il portiere dell’Everton para in scioltezza. Pochi minuti dopo la Spagna trova il vantaggio con un azione bellissima tra Cucurella ed Oyarzabal. Il capitano della Real Sociedad allarga per il terzino del Chelsea che, con un passaggio rasoterra perfetto, chiude il triangolo con Oyarzabal che anticipa Pickford. Neanche il tempo di metabolizzare il vantaggio degli spagnoli che l’Inghilterra ha una doppia occasione clamorosa per pareggiare da calcio d’angolo ma prima Unai Simon e poi Dani Olmo sulla linea impediscono la rete inglese. Si concludono qui le speranze della nazionale di Southgate che perde la finale dell’Europeo per la seconda edizione consecutiva dopo la sconfitta nel 2021 contro l’Italia.

Oyarzabal segna il gol decisivo in Spagna-Inghilterra 2-1

La Spagna nel complesso ha meritato il trofeo per quanto mostrato in finale e nell’intero torneo. Con questa vittoria diventano 4 gli Europei vinti dalla nazionale spagnola, la nazionale che ne ha conquistati di più. Per l’Inghilterra prosegue la maledizione che impedisce alla stessa di vincere un trofeo internazionale dal lontano 1966 quando gli inglesi vinsero la Coppa del Mondo in casa, l’unico trionfo nella loro storia. Oltre a quella inglese, prosegue anche la maledizione di Harry Kane che continua a non avere trofei, tra Nazionale e club, nella sua bacheca. Inoltre, con questa sconfitta, Gareth Southgate diventa l’unico CT ad aver perso due finali dell’Europeo.

Spostandoci all’altra panchina, Luis de la Fuente si conferma un vincente dopo i successi ottenuti in Nations League (2022-23) e con le nazionali giovanili spagnole (Europeo U19 nel 2015 e U21 nel 2019).

Premiati Lamine Yamal come miglior giovane del torneo e Rodri come miglior giocatore.

Complimenti dunque alla Spagna per la vittoria dell’Europeo e un grazie speciale a voi per averci seguito in questo mese con il Diario di Euro 2024. Appuntamento al Mondiale americano del 2026!

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina