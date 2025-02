Zdeněk Zeman ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli

Tempo di lettura 1 minuto

Il 77enne avrebbe avuto infatti un malore con sintomi quali difficoltà ad articolare parole o muovere una gamba, entrato quindi in codice rosso nell’ospedale romano

Apprensione per il boemo ricoverato in seguito a sospetta ischemia cerebrale, situazione purtroppo non nuova per lui che aveva avuto un attacco ischemico l’ottobre scorso. Il bollettino medico, della Stroke Unit del Policlinico Gemelli, afferma che l’ex tecnico, tra le altre di Roma e Lazio, è in condizioni stabili e sotto costante monitoraggio con la necessità di essere sottoposto ad esami cardiologici e neurologici. In attesa dei risultati dei suddetti esami, trapelano comunque notizie confortanti in quanto Zeman non è in pericolo di vita ed è vigile e collaborativo e sta reagendo positivamente alle terapie. La speranza è che si possa trattare di un attacco ischemico transitorio che in genere non causa danni biologici e si risolve nei giorni successivi.

