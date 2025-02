Roma, Dovbyk verso il recupero

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante ucraino dovrebbero tornare in gruppo domani come annunciato da Ranieri in conferenza stampa

Artem Dovbyk sulla via del recupero. L’attaccante ex Girona, che è stato fermato da un risentimento all’adduttore prima del ritorno in Europa League con il Porto, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani come detto da Claudio Ranieri nella conferenza stampa odierna. L’impressione è che Dovbyk possa essere convocato per la gara di domenica contro il Como ma non è certa la sua titolarità. In caso di panchina per l’ucraino toccherà ancora una volta ad Eldor Shomurodov che, nelle ultime settimane, ha dato garanzie all’allenatore della Roma.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina