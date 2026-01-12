Zaniolo si opera al ginocchio, Endrick e Semenyo: esordio e gol! Raspadori più lontano dalla Roma, giallorossi su Vaz e Malen

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante dell’Udinese decide di risolvere il suo problema, i nuovi acquisti di Lione e City incantano nelle coppe nazionali mentre il mercato della squadra di Gasperini sembra ad una svolta

L’Udinese dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo per qualche settimana. L’attaccante aveva sentito qualche fastidio al ginocchio dopo uno scontro nel match contro il Torino. Sceso in campo sabato con il Pisa nonostante l’infortunio, qualche ora dopo il termine della gara la svolta. La decisione è quella di operarsi, una pulizia al ginocchio che dovrebbe essere effettuata oggi a Roma. Il recupero sfiorerà il mese. Il giocatore avrebbe comunque saltato il match contro l’Inter di sabato visto il giallo rimediato nell’ultimo turno. Una mossa a quanto pare inevitabile per finire il campionato in piena forma e puntare, chissà, a una convocazione per lo spareggio che potrebbe valere il mondiale all’Italia. Le ultime prestazioni di Zaniolo fanno ben sperare.

Gennaio è tempo di calciomercato. Due tra i principali colpi all’estero sono gli attaccanti Endrick in prestito al Lione dal Real Madrid e Antoine Semenyo che per 72+1 milioni è passato dal Bournemouth al Manchester City. Entrambi hanno fatto il loro esordio nel weekend nelle coppe nazionali.

In ordine cronologico è sceso prima in campo il City in FA Cup contro l’Exeter. Match concluso 10-1 per la squadra di Guardiola in cui proprio Semenyo ha prima fornito l’assist per il gol di Lewis e pochi minuti dopo ha timbrato per la prima volta con la maglia dei citizens. Debutto da incorniciare. Non è stato da meno lo stesso Endrick che ieri nei sedicesimi di Coppa di Francia, nel match ben più combattuto tra Lille e Lione, al 42′ del primo tempo ha siglato la rete del 2-1 che è valso il successo in trasferta alla sua squadra e la qualificazione gli ottavi di finale. Insomma primo match da incorniciare per due dei colpi più significativi di questo mercato invernale.

Semenyo nel suo debutto con gol in FA Cup – Fonte independent.ie

A proposito di acquisti sono ore febbrili per quanto riguarda le trattative della Roma nel reparto offensivo. Quando sembrava tutto fatto per Raspadori si è complicato tutto. Il giocatore continua a tentennare e la pazienza è giunta al limite. I giallorossi hanno quindi virato su altri due obiettivi in attacco e sono pronti a chiudere. Dall’Aston Villa pronto Donyell Malen, che Unay Emery utilizza con il contagocce e quasi mai da titolare. Per lui un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore della Roma. Un altro giocatore a un passo è Robinio Vaz del Marsiglia. Per lui si tratterebbe invece di un acquisto a titolo definitivo per una cifra che supererebbe i 20 milioni di euro. Gian Piero Gasperini avrebbe finalmente le sue frecce per tentare di arrivare sempre più in alto. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più, soprattutto sull’ufficialità dei due affari.

Malen con la maglia dell’Aston Villa – Fonte gianlucadimarzio.com

Glauco Dusso