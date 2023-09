Xabi tornerà Blancos nel 2024

Tempo di lettura 3 minuti

L’allenatore spagnolo sostituirà Ancelotti, il quale la prossima stagione allenerà il Brasile, sulla panchina del Real Madrid

Notizia dalla Spagna! Secondo Radio Marca sarà Xabi Alonso a sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid nella prossima stagione, quando l’italiano allenerà il Brasile. Lo spagnolo, il quale ha giocato 5 anni nei Blancos, attualmente allena il Bayer Leverkusen in Germania dove sta sorprendendo tutti.

Cosa ha di speciale Xabi Alonso come allenatore tanto da avere la possibilità di allenare il Madrid? In questo articolo cercherò di spiegarvelo, almeno dal mio punto di vista.

Xabi Alonso siede sulla panchina del Bayer da ottobre 2022, quando la squadra era penultima con 5 punti raccolti in 8 partite e l’ha portata, a fine stagione, al sesto posto in campionato e alla semifinale di Europa League, poi persa contro la Roma. Nonostante in estate siano partiti giocatori importanti come Diaby(c) (55 mln), Bakker (c) (10 mln) e Demirbay (c) (3,7 mln) il Leverkusen ha acquistato giocatori forti, di prospettiva e senza spendere chissà quanto. I nuovi arrivati più importanti sono: Grimaldo (d), arrivato a 0 dal Benfica, Tella (c), prelevato dal Southampton per 24 milioni, Granit Xhaka (c), tornato in Bundesliga per 15 milioni, e, il colpaccio, Victor Boniface (a), attaccante ex Saint Gilloise pagato 20 mln. Ho definito il nigeriano il colpaccio del mercato perché in 7 partite tra tutte le competizioni ha già realizzato 8 gol e 3 assist, dimostrando di essere sì un attaccante d’area di rigore visti i suoi 190 cm, ma di saper anche servire i compagni al momento giusto e con passaggi importanti. Ovviamente, dato che stiamo parlando di un ragazzo del 2000, deve migliorare su alcuni dettagli e su alcune scelte ma ha il potenziale per diventare un grande attaccante.

Victor Boniface

A far funzionare, diciamo così, un mercato importante come questo, ci sta pensando l’allenatore spagnolo. Il 3-4-3 di mister Alonso è molto moderno dato che, in fase di possesso, i due esterni di centrocampo si alzano sulla linea degli attaccanti andando a formare un 3-2-5 in cui 5 ‘difendono’ e 5 ‘attaccano’. Al momento i tedeschi sono primi in Bundesliga a pari punti con il Bayern Monaco, con cui hanno pareggiato 2-2 alla quarta giornata, e, in tutte le competizioni, hanno vinto 6 delle 7 partite giocate segnando 29 gol!

Oltre alla questione tecnico-tattica, penso che il Real abbia interesse per Xabi Alonso perché, avendoci giocato 5 anni e vinto 6 trofei tra cui la Champions League del 2014, conosce l’ambiente dei Blancos e, secondo me, perché incarna l’eleganza e la classe del Real Madrid.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina