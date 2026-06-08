Wesley salta il mondiale, altro malore per Eriksen, adesso è cosciente! Florentino Perez ancora presidente del Real Madrid, il Sassuolo accoglie Aquilani

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Il laterale della Roma infortunato nell’amichevole con l’Egitto, in Danimarca-Ucraina il centrocampista ha avuto una ricaduta mentre è confermato il capo dei blancos che ora possono ufficializzare gli acquisti, i neroverdi hanno scelto il prossimo allenatore

Brutte notizie dalle amichevoli premondiale. Il Brasile perde Wesley. Il terzino verdeoro è uscito in lacrime dalla sfida contro l’Egitto. Per lui un problema muscolare all’inguine che non gli permetterà di partecipare alla rassegna americana. Al suo posto convocato Ederson, ormai ex atalantino passato al Manchester United. Grande spavento ieri, invece, per la Danimarca. Nell’amichevole contro l’Ucraina un nuovo malore ha colpito Christian Eriksen dopo quello occorsogli nel 2021 all’Europeo. Il giocatore si è accasciato toccandosi il petto ma fortunatamente il defibrillatore sottocutaneo sembra aver fatto il suo lavoro. Il ragazzo era cosciente già all’uscita dal campo e poi ha inviato notizie rassicuranti dall’ospedale. La partita è stata definitivamente sospesa dopo l’incidente.

Sarà ancora Florentino Perez il presidente del Real Madrid, almeno fino al 2030. Nelle elezioni presidenziali ha battuto Enrique Riquelme ottenendo circa il 65% delle preferenze. Ora potrà partire il nuovo ciclo delle merengues che prevede Josè Mourinho in panchina e inoltre si potranno ufficializzare i primi due colpi. Questi saranno Ibrahima Konatè, difensore centrale svincolato dal Liverpool, ma soprattutto Denzel Dumfries dall’Inter. Il Real Madrid verserà ai nerazzurri i 20 milioni della clausola rescissoria e l’olandese, dopo il mondiale, potrà approdare nella Liga. Obiettivo del presidente tornare protagonisti in campionato ma soprattutto in Champions League, habitat naturale dei madrileni.

Florentino Perez vince le elezioni presidenziali – Fonte rsi.ch

Infine ecco il Sassuolo che ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Alberto Aquilani a guidare i neroverdi dopo la straordinaria stagione fatta con il Catanzaro che è andato a un passo dalla promozione in serie A. Salto di qualità per il giovane tecnico che ha convinto la dirigenza emiliana a dargli una chance in massima serie. Manca ancora l’ufficialità ma la situazione sembra ormai definita. Aquilani ha tra l’altro superato la concorrenza di un altro allenatore che si è ben comportato nell’ormai passata stagione di serie B. Si tratta di Ignazio Abate che potrebbe lasciare comunque la Juve Stabia per la A. Si parla del Torino per lui.

Aquilani pronto per il Sassuolo – Fonte fantacalcio.it

Glauco Dusso