Verona-Venezia e Bologna-Parma, doppio derby regionale

Tempo di lettura 3 minuti

Due importanti partite in questa giornata tra squadre della stessa regione. Il Bentegodi e il Dall’Ara pronti a rivivere due sfide tradizionali

Ci sono derby e derby: dalle stracittadine come Inter-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Torino (per citare le più importanti in Serie A), sempre gettonati e ricchi di pathos e spettacolo, fino ai tradizionali derby di regione. In questa giornata ce ne saranno ben due: ovvero Verona-Venezia e Bologna-Parma. Rispettivamente derby veneto e derby emiliano. Due partite molto importanti per tutte e quattro le squadre, soprattutto per il momento che stanno vivendo. Al Bentegodi e al Dall’Ara, storicamente parlando, si riavranno due partite che in massima serie mancano da alcuni anni. L’ultimo Verona-Venezia è datato febbraio 2022, l’ultimo derby dell’Emilia giocato in casa del Bologna addirittura dal settembre del 2020. Insomma, entrambi si sono fatti attendere.

Verona-Venezia, il derby veneto al Bentegodi

Partendo dal derby veneto (in programma stasera alle 20.45), al Bentegodi Verona e Venezia vanno a caccia del bottino pieno. La squadra scaligera, dopo l’inizio sorprendente con sei punti in tre partite, dovuto all’exploit contro il Napoli oggi capolista e il Genoa al Ferraris, è entrata in un periodo di crisi. Tre sconfitte consecutive per il Verona tra Lazio, Torino e Como. Di certo, il gioco e l’identità agli scaligeri non mancano, ma negli ultimi tempi l’equilibrio difensivo e tattico è venuto meno. Bisognerà ritrovarlo. Il Venezia di Eusebio Di Francesco è sotto di due lunghezze in classifica (4 punti raccolti). Pohjanpalo e compagni, in questo ritorno in Serie A, hanno raccolto solamente una vittoria: quella al Penzo contro il Genoa per 2-0. Per il resto un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma. Il derby potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare i tre punti, ma il Verona è in casa è temibilissimo. Si prospetta un interessantissimo derby veneto.

Bologna-Parma, il Dall’Ara ritrova il derby dell’Emilia

Domenica alle 15 il Dall’Ara assisterà al derby dell’Emilia tra Bologna e Parma. Match molto interessante tra due squadre distanti in classifica due punti, rossoblu a +2 sui gialloblu. I felsinei, dopo un inizio negativo con appena tre punti nelle prime quattro giornate, si stanno riprendendo. La vittoria a Monza ha dato slancio alla formazione di Vincenzo Italiano, che sabato scorso ha fatto 1-1 con l’Atalanta, mentre in settimana è stato ospite al glorioso Anfield contro il Liverpool in Champions League. I rossoblù hanno perso 2-0, ma sono stati autori di una gara molto bella e coraggiosa. Dall’altro lato, il Parma di Pecchia dopo l’avvio boom con la vittoria al secondo turno contro il Milan non ha trovato più la vittoria. Dopo tre sconfitte e un pareggio. Insomma, è arrivato il momento di rialzare la testa. Si prospettano tutta una serie di duelli molto interessanti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Bologna Sport News