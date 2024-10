Corte di giustizia UE: norme Fifa contrarie alla libera circolazione

Tempo di lettura 1 minuto

Sentenza storica sul caso Lassana Diarra che potrebbe rivoluzionare il calciomercato, si riconosce in effetti la possibilità per un calciatore di lasciare un club indipendentemente dalla durata del contratto

Si è espressa così, dopo dieci anni, la Corte di Giustizia Europea, sul ricorso dell’ex calciatore francese Lassana Diarra. Il centrocampista transalpino nel 2015 ruppe il contratto triennale con la Lokomotiv Mosca, dopo un solo anno, senza “giusta causa” a detta del club russo. Secondo il regolamento FIFA è quindi scattata una multa pendente sul calciatore e sulla nuova società che ne avesse acquisito le prestazioni, da pagare al club precedente. Le regole del massimo organo calcistico mondiale prevedono anche la possibilità di vietare al nuovo club di fare mercato per un certo periodo. La Corte di Giustizia UE ha quindi sentenziato che tali normative non siano consone con la libera circolazione dei calciatori. La FIFA minimizza e naturalmente serviranno approfondimenti, ma le norme calcistiche attuali permettono di preservare le rose e tutto quanto ne consegue, una rivoluzione in merito potrebbe far crollare il sistema, proprio come un terremoto!

Fonte foto: agendadigitale.eu

Luigi A. Cerbara