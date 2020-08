Verdetti 2019/20: Triplete bis per il Bayern

Il club bavarese si aggiudica tutto come nel 2013; il Siviglia allunga sulle inseguitrici nell’albo d’oro dell’Europa League con sei affermazioni (record); in Italia la Juve conquista il nono scudetto di fila, nessuna squadra è riuscita in questa impresa tra i campionati top

Ecco i verdetti della stagione 2019/20

Champions League: PSG – BAYERN MONACO 0-1

Europa League: SIVIGLIA – Inter 3-2

Mondiale per Club: LIVERPOOL – Flamengo 1-0

Supercoppa europea: LIVERPOOL – Chelsea 1-1 (2-2 d.t.s e 5-4 d.c.r)

Serie A:

Scudetto: JUVENTUS

Qualificazione Champions League: Inter Atalanta, Lazio

Qualificazione Europa League: Napoli, Roma

Qualificazione preliminari Europa League: Milan

Retrocesse: Lecce, Brescia, SPAL

Coppa Italia: Napoli – Juventus 0-0 (4-2 d.c.r)

Supercoppa italiana: Juventus – Lazio 1-3

Serie B:

Promosse: Benevento, Crotone, Spezia

Retrocesse: Perugia, Trapani, Juve Stabia, Livorno

Serie C: Monza, Vicenza, Reggina, Reggiana

Liga – Campione: REAL MADRID

Copa del Rey – Athletic Bilbao-Real Sociedad ?

Supercoppa spagnola – Real Madrid

Premier League – Campione: LIVERPOOL



Fa Cup – Arsenal

Supercoppa inglese – Manchester City

Coppa di Lega inglese- Manchester City

Bundesliga – Campione: BAYERN MONACO

Coppa di Germania – Bayern Monaco



Supercoppa di Germania – Borussia Dortmund



Ligue 1 – Campione: PSG

Coppa di Francia – PSG

Supercoppa francese – PSG

Coppa di Lega francese – PSG

Fonte foto: Repubblica.it

Stefano Rizzo