Nations League: il Portogallo ribalta la Germania e vola in finale

I lusitani trovano due reti in cinque minuti e tornano nell’atto conclusivo della competizione dopo il successo della prima edizione

Ieri sera all’Allianz Arena di Monaco si è giocata la prima delle due semifinali di Nations League, che vedeva in campo Germania e Portogallo. Il match prometteva spettacolo e così è stato con i tedeschi che sono passati in vantaggio ad inizio ripresa con il gol di testa di Wirtz, salvo poi subire la rimonta con due reti in cinque minuti di Coincecao e di un intramontabile Cristiano Ronaldo. La leggenda portoghese lascia ancora il segno e siglia il suo gol numero 137 in nazionale, portando i suoi di nuovo in finale dopo sei anni, da quando avevano trionfato nell’edizione inaugurale della Nations League contro l’Olanda. Vittoria meritata per il Portogallo che ha disputato un gran secondo tempo al cospetto di una Germania troppo rinunciataria e non è riuscita a darsi la scossa nonostante due gol subiti in rapida successione; per i tedeschi i prossimi appuntamenti saranno a settembre, mentre i portoghesi attendono la vincente di Spagna-Francia per affrontarla nella finale di domenica.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti