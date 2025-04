Uefa: Italia e Spagna in piena lotta nel ranking per il secondo posto

Tempo di lettura 3 minuti

Si prospetta un finale di stagione carico di speranza e “voglia di vincere”, la strada è tortuosa ma non impossibile

Per gli appassionati di calcio le ultime sfide di quest’anno continuano a regalare forti emozioni, ne è dimostrazione il fatto che i risultati delle prime gare di andata dei quarti di finale della prestigiosa coppa dalle grandi orecchie continuino a stupire e a rendere meno certe le dinamiche che porteranno alle qualificazioni in Champions per l’annata 2025/2026. La giornata di ieri sera si è conclusa con il successo dell’Inter sul Bayern Monaco (risultato di 1-2), gol di Frattesi all’ottantottesimo minuto di gioco, e la schiacciante vittoria dell’Arsenal contro il Real Madrid (risultato di 3-0) e ciò rende praticamente certo il primo posto dell’Inghilterra nel ranking UEFA, cinque club inglesi si qualificheranno alla prossima edizione della Champions League 2025/2026 è ufficiale, mentre c’è speranza per la Serie A di raggiungere il secondo posto accorciando il punteggio con LaLiga. Ora per capire quale sarà il destino bisogna guardare in molte direzioni, per gli spagnoli importanti saranno la sfida di questa sera che vedrà il Barcellona scontrarsi contro il Borussia Dortmund e quella dell’Atletico Bilbao contro il Glasgow Rangers in campo domani nei quarti di finale di andata di Europa League. Per quel che riguarda l’Italia invece le direzioni da osservare saranno di più e questo a fronte del fatto che oltre alla speranza che l’Inter possa consolidare il passaggio del turno nella gara di ritorno in casa contro i tedeschi e accedere così alla semifinale, sarà fondamentale osservare anche il cammino della Fiorentina in Conference League che sfiderà domani gli sloveni del NK Celje nei quarti di finale e della Lazio che affronterà sempre domani i norvegesi del Bodø/Glimt. In questo momento il quinto posto in A è occupato dalla Juventus che guarda a questo risultato fiduciosa e poi ha un calendario più abbordabile rispetto alla Lazio impegnata anche in Europa League e alla Roma che si trovano al sesto e settimo posto ma con un programma di gare apparentemente più impegnativo; la classifica generale comunque vede ancora viva la scalata al miglior piazzamento, escludendo Inter e Napoli che occupano il primo e il secondo posto ormai quasi certi, tra la terza e l’ottava ci sono solo 6 punti di differenza… Staremo a vedere e come sempre speriamo che vinca il migliore!!!

Daniela Fazzolari

foto: Goal.com