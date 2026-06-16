Tunisia, Renard nominato nuovo CT, Juric vicino al Monza, anche Chelsea e Manchester City su Palestra

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L’ex commissario tecnico dell’Arabia Saudita è stato chiamato per sostituire l’esonerato Lamouchi, il tecnico croato vicino al club lombardo, mentre sull’esterno dell’Atalanta Citizens e Blues insidiano l’Inter

La prima notizia clamorosa di questo Mondiale, almeno dal punto di vista calcistico, è stata senza dubbio l’esonero del commissario tecnico della Tunisia Sabri Lamouchi dopo soltanto una partita. Fatale per lui il pesante ko all’esordio per 5-1 contro la Svezia. Per sostituirlo, la scelta della federazione tunisina è ricaduta ufficialmente su Hervè Renard. L’allenatore francese, che quattro anni fa in Qatar stupì il mondo battendo l’Argentina di Messi alla guida dell’Arabia Saudita, era tornato sulla panchina dei sauditi nell’ottobre del 2024, ma era stato esonerato lo scorso aprile, proprio dopo aver centrato la qualificazione al mondiale nordamericano. Ora avrà l’opportunità anche lui di esserci, seppur su un’altra panchina.

Sabri Lamouchi, ormai ex CT della Tunisia (Fonte foto: Rsi.ch)

Tempo di cambiamenti in casa Monza dopo il ritorno in Serie A. Il club lombardo ha deciso di salutare e ringraziare mister Paolo Bianco, l’artefice della promozione, e molto probabilmente a prendere il suo posto sarà Ivan Juric. Per il tecnico croato ormai manca solo l’ufficialità, che arriverà presumibilmente nei prossimi giorni. A livello dirigenziale invece, ci si attende qualche sorpresa. Ad affiancare il direttore tecnico Vallone infatti, nel ruolo di direttore sportivo, potrebbe essere chiamato Pedro Obiang, fino a poche settimane fa centrocampista dei biancorossi. Il giocatore spagnolo, dunque, passerebbe dal campo alla scrivania.

(Fonte foto: IlGiorno.it)

Ancora in stallo infine la trattativa tra Atalanta e Inter per Marco Palestra. Il giocatore vuole i nerazzurri, ma la Dea, per ora, non schioda dalla richiesta di (almeno) 50 milioni di euro. Fino a questo momento, il presidente Beppe Marotta non si è spinto oltre i 40 milioni più bonus e di questa situazione di stasi stanno provando ad approfittare sia Chelsea che Manchester City. Sia i Blues che i Citizens infatti, negli ultimi giorni hanno intensificato i contatti con l’entourage del laterale classe 2005, ma non hanno presentato alcuna offerta formale all’Atalanta. L’Inter dunque resta in pole position, però occhio a sottovalutare la concorrenza di un campionato ricchissimo come la Premier League, soprattutto se le trattative dovessero andare per le lunghe.

(Fonte foto: SempreInter.com)

Luca Missori

(Fonte foto: Moroccoworldnews.com)