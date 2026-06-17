Diario Mondiale 2026: sono atterrati gli alieni! Mbappè trascina la Francia, Messi tripletta da record mentre Haaland schianta l’Iraq, ok l’Austria contro una buona Giordania

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Giornata dei record alla rassegna americana, scendono in campo i grandi attaccanti e si vede, tra prime volte e record storici arriva anche il primo gol di un giocatore della nostra serie A

Grandi firme ieri al mondiale. Tutto è iniziato alle 21 quando, al MetLife di East Rutherford nel New Jersey, è scesa in campo la Francia contro il temibile Senegal. Il primo tempo, però, non rispetta le attese per i francesi, partiti sottotono. Sono i leoni della Teranga ad essere più pericolosi ma poco precisi davanti. Mai lasciare in vita i transalpini che nella ripresa si trasformano. Subito avanti i bleu. Chi se non Mbappè che imbeccato da Olise fulmina Mendy con un diagonale chirurgico. Francia padrona e più tardi il neo entrato Barcola ben servito da Rabiot mette dentro con il più classico degli scavetti sul portiere in uscita. Sembra tutto indirizzato ma nel recupero ancora sussulti. Mbaye si inventa la giocata del giorno lasciando sul posto un difensore e calciando con forza un pallone che l’incerto Maignan non riesce a trattenere. Il Senegal accorcia. Potenzialmente ci sarebbero tre minuti di fuoco. Non per Mbappè che appena ripresa la gara scarica in rete un destro incredibile da fuori area, 3-1. Attaccante del Real Madrid che diventa il miglior marcatore di sempre con la Francia con 58 reti, agganciato e superato Giroud. Terzo, invece, per marcature di sempre nella storia dei mondiali di calcio con 14 gol.

Mbappè esulta dopo la sua doppietta al Senegal – Fonte eurosport.it

A mezzanotte ecco due ritorni al mondiale. L’Iraq dopo 40 anni e la Norvegia dopo 28. Al Gillette Stadium di Foxborough, non lontano da Boston, si attendeva l’esordio in un mondiale per Haaland. Le attese non sono state tradite visto che dopo mezz’ora ecco subito in gol l’attaccante del City che spinge in rete un cross di Wolfe. Sembra iniziare una gara semplice per gli scandinavi ma non sarà così. Dopo dieci minuti ecco il pareggio dell’iconico Hussein, giocatore simbolo dell’Iraq, con un gran colpo di testa. Positiva la partita degli asiatici che rovinano tutto a un passo dall’intervallo. Pasticcio difensivo con un retropassaggio corto di un difensore verso il portiere Hassan. Haaland è un falco e l’estremo, rinviandogli addosso, vede la sfera finire in rete, 2-1. Nella ripresa ancora volenteroso l’Iraq ma prima Ostigard con la specialità della casa, il colpo di testa su angolo, e poi uno sfortunato autogol dello stesso Hussein, inchiodano il punteggio sul 4-1 per la Norvegia. Quello del difensore del Genoa è il primo gol di un giocatore della nostra serie A in questo mondiale.

Haaland e i suoi primi gol in un mondiale – Fonte flashscore.com

Nel cuore della notte ecco i campioni del mondo dell’Argentina sfidare l’Algeria. A Kansas City all’Arrowhead Stadium, 20 anni dopo il suo esordio in un mondiale, Leo Messi torna da detentore e lo farà da assoluto protagonista in quello che è il suo sesto campionato del mondo. Si inizia con un doppio gol annullato da una parte e dall’altra, prima proprio Messi e poi Chaibi. Da qui l’attaccante dell’Inter Miami parcheggia la navicella e inizia la sua gara da alieno. Prima porta in vantaggio l’Argentina con una pennellata da fuori. Nella ripresa ribadisce in rete una corta respinta di Luca Zidane e poi chiude con un altro colpo da biliardo che non lascia scampo al portiere avversario. Tripletta incredibile e aggancio a Miroslav Klose in testa alla classifica dei migliori marcatori nella storia dei mondiali di calcio con 16 marcature. Un giocatore irreale che tra una settimana compirà 39 anni. Non ci sono più parole per descriverlo. Argentina che trionfa 3-0 all’esordio da detentrice.

Il terzo gol di Messi – Fonte ilpost.it

Infine stamattina alle 6 vince non senza difficoltà l’Austria che al Levi’s Stadium a Santa Clara, non lontano da San Francisco, sfidava la Giordania al suo primo mondiale. Non tradisca il punteggio finale, 3-1 per la squadra di Rangnick. La Giordania tiene bene il campo e crea grattacapi ai biancorossi. Il primo tempo finisce 1-0 Austria grazie al bel gol di Schmid, un tiro da fuori che non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa cinque minuti ed ecco lo storico gol giordano. Azione personale e pennellata dal limite di Olwan che fredda Schlager. Il pareggio resiste fino a 15 minuti dal termine quando lo sfortunato Al Arab devìa nella propria porta un angolo austriaco. Nei minuti di recupero chiude un rigore di Arnautovic a cui avevano annullato un gol in precedenza.

Arnautovic chiude il match con la Giordania – Fonte ansa.it

Il menù di oggi prevede delle gare molto interessanti. A proposito di campioni alle 19 ecco l’esordio di Cristiano Ronaldo in Portogallo-DR Congo. Alle 22 grande sfida tra Inghilterra e Croazia. Nella notte, invece, Ghana-Panama all’una mentre alle 4 debutta in un mondiale l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.

Glauco Dusso